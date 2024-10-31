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微星1111購物節登場！最殺攻略「下殺破2萬」再送電子現金　MSI AI助攻工作效率UP！

記者蘇晟彥／綜合報導

筆電領導品牌微星科技（MSI）年度折扣盛典「1111購物節」將從 10月 28日至 12月1日開跑，今年搭上AI PC浪潮，從商務筆電、AI PC到多款電競筆電，能滿足消費者所有需求，全都下殺近萬元讓荷包大省特省。此外在今年推出的電競掌機「MSI Claw」也加入特賣陣容，讓Gamer在外也能享受超沉浸式遊戲體驗。這次《ETtoday新聞雲》也特別整理最殺優惠及推薦筆電，提供消費者在選購時能有所參考！

詳情請見「微星1111購物節」活動頁：https://tw.msi.com/Promotion/20241111/nb

▼微星年度折扣盛典「1111購物節」即將開跑，今年同樣帶來近萬元下殺，更提供多款筆電滿足消費者所有需求。（圖／MSI提供）

▲▼ MSI 。（圖／MSI提供）

今年微星「1111購物節」再度祭出超殺優惠，因應今年AI狂潮，不管是商務筆電、電競筆電到創作者筆電，都搭載擁有對應的微星獨家AI功能，將以「安全性」、「易用性」及「效能性」三大原則，例如微星AI智慧引擎、MSI AI Artist等應用AI功能，特別是微星的AI有許多都是不需要連接網路就可以執行，大幅實現AI助理的可能，讓工作時間大幅縮短。

而在今年被譽為「AI PC元年」，許多消費者都在觀望卻遲遲不敢下手，正是因為AI PC相較於以往都貴上一些，但在這次微星「1111購物節」中提供提供雙十一專屬優惠，最高祭出近2萬元的折扣優惠，讓消費者在歲末年終前，可以趁機汰舊換新，用更高的效率助攻職場，將時間省下來好好的享受生活。

商務AI PC「Summit E13 AI Evo」　企業級資安防護+微星AI提供頂尖效率

Summit E13 AI Evo商務筆電搭載Intel® Core™ Ultra處理器，質感纖薄機身且具備企業級的資安防護，可360度翻轉設計能隨時搭配各種情境使用，專屬MSI Pen 2多功能觸控簡報筆支援最新MPP 2.6觸覺反饋及石墨筆尖，提供商務人士最精準的書寫與繪圖體驗。

Summit E13 AI Evo提供商務人士所需的AI獨家功能，微星 AI 智慧引擎能針對使用情境並自動調整硬體設定，以實現最佳效能表現。3D Noise Reduction+和AI Noise Cancellation Pro 技術，提供最優質的會議體驗。Summit E13 AI Evo是最全方位的AI商務筆電。Summit E13 AI Evo建議售價NT$53,900，雙十一優惠價NT$35,111，直接下殺18,789元，再加碼送電子現金NT$666。

▲▼ MSI 。（圖／MSI提供）

Pulse 16 AI電競筆電輕鬆遊玩3A大作　支援MSI AI Artist生成圖像超方便

Pulse 16 AI電競筆電完美詮釋MSI一直以來對創新尖端設計的承諾，以象徵強大能量的脈衝線條巧妙綴飾於機身，全新升級的24區RGB全彩背光鍵盤，為玩家營造獨具美感又有型的炫彩氛圍。Pulse 16 AI電競筆電搭載Intel® Core™ Ultra 9處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 4060筆記型電腦GPU， 滿血的GPU效能為玩家帶來不妥協的絕佳遊戲體驗與AI運算潛能。

Pulse 16 AI支援MSI獨家研發的MSI AI Artist，這款圖文生成軟體為本機運算服務，使用者不需連網即可在筆電上直接輕鬆生成圖像，以避免資料外洩的風險。使用簡短指令字彙就能創作出豐富的圖像，更額外提供圖像生成圖像、圖像生成文字等功能，甚至能輸出保存所有圖層的PSD檔以便將生成圖像轉至Photoshop進一步編修，MSI AI Artist提供令人驚嘆的圖像合成技術，將為創意工作者帶來更超乎想像的創作效率。Pulse 16 AI指定款建議售價NT$58,900，雙十一優惠價NT$42,111，下殺16,789元，再加碼送電子現金NT$666。

▼Pulse 16 AI電競筆電搭載Intel® Core™ Ultra 9處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 4060，能輕鬆遊玩各類3A大作。

▲▼ MSI 。（圖／MSI提供）

多款熱銷電競筆電享優惠　現省萬元再加碼送電子現金

為效能而生的Vector 16 HX電競筆電採用太空灰色系作為基底，低調質感設計蘊藏不妥協的爆發能量，是STEM領域使用者高效運算的最佳工具選擇。Vector 16 HX搭載Intel® Core™ Intel Core i7-14650HX處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 4080筆記型電腦GPU，支援MSI Overboost超增壓模式設計技術，並具備最新資料傳輸介面以及高頻寬設計，提供最完整效能釋放與運算體驗。Vector 16 HX指定款建議售價NT$80,900雙十一優惠價NT$61,111，下殺19,789元，再加碼送電子現金NT$1,111。

Cyborg 15採用未來感十足的機械外觀設計，具穿透感的材質能讓機身內部樣貌呈現在眼前，Cyborg 15以前衛科幻的語彙重新定義對於未來的想像。Cyborg 15具備纖薄輕巧機身，上蓋採用鋁合金屬材質，提供滑順觸感同時也輕巧兼具。獨特半透明鍵帽設計的WASD鍵，玩家在遊戲中能更精準操控。Cyborg 15指定款搭載Intel® Core™ i7-13620H 處理器、GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU，建議售價NT$41,900，雙十一優惠價NT$32,111，下殺9,789元，再加碼送電子現金NT$666。

Thin 15電競筆電採用金屬髮絲紋的輕薄質感設計，搭載 Intel® Core™ i7-13620H 處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 筆記型電腦GPU，完美結合輕巧、效能且易入手的價位，今年中推出以來已成為眾多學生族群的愛用機款。Thin 15指定款建議售價NT$35,500，雙十一優惠價NT$19,999，下殺15,501元

▼Vector 16 HX電競筆電下殺近2萬元。

▲▼ Vector 16 HX 。（圖／記者蘇晟彥攝）
 

為行動遊戲而生的掌機MSI Claw！搭配專屬配件秒便迷你電腦
 MSI在今年初推出全球第一款搭載Intel® Core™ Ultra 處理器的高效能電競掌機MSI Claw，以極致順暢的遊戲FPS、高效散熱設計、舒適的操控體驗、優異電池續航力等特色，帶給玩家前所未有的行動遊戲體驗。

MSI Claw搭載53Whr大容量電池，在高度負載狀態下依然能提供長達兩小時的遊戲時間，相較於市場同級產品增加50%，為確保操作舒適度與準確性，MSI Claw特別以最符合人體工學的設計打造，包括符合手掌曲線、手指握持的位置和指尖觸發按鍵的力度等，讓MSI Claw在操控性與重量之間取得完美平衡。

作為Windows 作業系統為基礎的電競掌機，其實等同於一款迷你PC，特別是MSI Claw搭載Intel® Core™ Ultra 處理器，不僅整合效能強大的 Intel Arc內顯，更具備高效節能並可加速人工智慧應用程式運行的NPU，同時也支援新世代的Wi-Fi 7 無線網路，具備高速多工的 Thunderbolt 4 連結埠，當有工作需求時，只要接上外接螢幕與鍵盤，搭配MSI Claw專屬的擴充底座，電競掌機瞬間化身為高效能的迷你電腦，隨時滿足不同情境應用。

為回饋玩家，MSI在1111檔期推出MSI Claw電競掌機限時優惠，活動期間選購搭載Intel® Core™ Ultra 7 處理器的MSI Claw電競掌機，享超值優惠價NT$19,999，再加碼送電子現金NT$666。

▼MSI Claw可以放在隨身包包，輕巧攜帶也能遊玩3A大作，享受隨處開玩的遊戲體驗。

▲▼ MSI 。（圖／MSI提供）

▲▼ MSI 。（圖／MSI提供）

此外，「微星1111購物節」活動期間，選購搭載GeForce RTX™ 4090 / 4080筆記型電腦GPU的筆電，完成產品註冊與活動登錄即贈送電子現金NT$1,111，購買搭載GeForce RTX™ 4070 / 4060筆記型電腦GPU的筆電、Summit/Prestige系列商務筆電、Claw電競掌機指定款，送電子現金NT$666。數量有限，兌換完畢為止。

詳情請見「微星1111購物節」活動頁：https://tw.msi.com/Promotion/20241111/nb

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