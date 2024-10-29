桃園平鎮5機車未掛牌趴趴走！網友驚呆PO網　警方回應了

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在推特網站貼文指稱，前（27）日在平鎮區中豐路段上發現5輛機車未掛車牌居然上路，直批「是我老了嗎？原來現在騎車上路都不用車牌？」對此，平鎮警分局今（29）日指出，經調閱監視器調查，已查出行為人身份，將逐一通知到案說明，依違反道路交通管理處罰條例規定製單舉發，最高將處機車所有人3600元以上10800元以下之罰鍰，另將函請市府環保局依噪音管制法裁處。

▲有網友在推特上推文指稱「現在騎車上路，都不用車牌了」。（圖／翻攝自threads網站）

針對有網友昨天在推特網站上貼文，10月27日早上6時54分，行經平鎮區中豐路段，5輛機車均未懸掛車牌，直呼太扯了！質疑是否車牌全都遺失，網友也痛批：「是我老了嗎？原來現在騎車上路都不用車牌了！」

平鎮警分局今天回應，有關民眾貼文反應，警方目前尚未接獲相關報案，經調閱監視器畫面，已掌握行為人身份，已通知到案說明，並依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，最高將處汽機車所有人新台幣3600元以上、10800元以下罰鍰，並將函請市府環保局依噪音管制法裁處。

▲平鎮警分局交通組組長王瑞程提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局將加強重點路段巡守，針對是類違規加強稽查取締，以維護交通秩序與用路人權益。平鎮警分局交通分隊指出，根據道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款，汽車已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛，將處汽車所有人新台幣3600元以上、10800元以下罰鍰，並禁止其行駛；此外，根據道路交通管理處罰條例第13條第1項第1款：損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號，處汽車所有人新台幣2400元以上、4800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正；另根據道路交通管理處罰條例第31條第1項第6款：機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣500元之罰鍰。