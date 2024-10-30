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社會 社會焦點 保障人權

愛莉莎莎沒事了！　21人質疑總統大選作票 ...全獲不起訴

▲▼愛莉莎莎出庭，遲到，忘了帶身分證。（圖／記者劉昌松攝）

▲愛莉莎莎4月間因被中選會告發妨害名譽案，到北檢出庭應訊。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅愛莉莎莎今年初因不滿總統大選結果，在IG轉貼投開票所的影片，並撰文指「因為作票才輸我真的無法喔」，中選會告發愛莉莎莎等21名轉PO的網友，涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦後，在30日以罪嫌不足等理由，將21人全都不起訴處分。

2024年總統大選1月13日開票，結果由民進黨候選人賴清德獲選為新任總統，力挺民眾黨候選人柯文的愛莉莎莎當晚先是在社群網站表示，「難過一天就好，明天開始要振作」，之後突然開始轉貼選務人員處理投開票的過程影片，並發文「監票團隊傳來的，我輸得起但因為作票才輸我真的無法喔…原來投票箱內層都藏一堆票？」

愛莉莎莎轉貼質疑的影片內容，包括選務人員記錯票數、沒有確實亮出選票，相關影音與言論被不少網友都在瘋狂轉傳，中選會蒐證後，將21名轉發影音訊息的網友依加重誹謗罪移送法辦，其中部份被告真實身分不明。

台北檢察官原訂3月份傳喚愛莉莎莎開庭調查，愛莉莎莎卻沒請假就到澳洲遊學，經媒體報導後表示，請助理去住家查看信箱，才發現1封郵戳為3月4日的信件，「打開是傳票，但當時我人已經不在台灣了，所以直到新聞出現，我都完全不知情。」

檢察官改4月再次開庭，愛莉莎莎親自向檢察官說明案情，當時沒帶身分證的愛莉莎莎以健保卡報到。另外，新北市警察局海山分局以涉嫌違反《社會秩序維護法》，將愛麗莎莎送辦，但新北地院板橋簡易庭日前裁定不罰。

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