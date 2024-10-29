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康芮變強又加速「暴風圈周四凌晨觸東南部」　狂風暴雨區出爐

▲▼康芮颱風暴風圈預計周四凌晨觸陸，東南部陸地首當其衝。（圖／天氣風險公司臉書）

▲康芮颱風暴風圈預計周四凌晨觸陸，東南部陸地首當其衝。（圖／天氣風險公司臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風今(29日)升級中颱並加速，估海警今晚發布，明起影響漸大，周四和周五最嚴重，氣象專家吳聖宇表示，颱風暴風圈周四凌晨就會碰觸東南部陸地，傍晚到入夜可能以中颱上限之姿登陸台東一帶，降雨影響最大區落在大台北東側往南的東半部地區，以及南部的南高屏、恆春半島一帶，強風全台有感。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，康芮颱風今天凌晨增強為中度颱風，過去一段時間移動速度較為緩慢，不過目前已開始有加速移動趨勢，預估今明兩天(29日~30日)將持續往台灣東南部海面靠近，強度將會繼續增強。

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吳聖宇指出，周四(31日)凌晨起康芮颱風暴風圈會開始碰觸東南部陸地，傍晚到入夜左右有可能在台東縣一帶登陸，預估登陸時的強度將達中颱上限等級，中心登陸之後移動方向將逐漸北轉，周五(11月1日)清晨前可能會在中部沿岸一帶出海，屆時強度受地形破壞會明顯減弱，暴風圈也將縮小，周五白天這段期間康芮颱風持續沿著台灣海峽北上，到了周五晚間就會離開台灣附近，整個影響逐漸告一段落。

▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

根據康芮颱風最新預報路徑變化趨勢，吳聖宇分析，這個颱風降雨影響最大的地方將會落在大台北東側往南的東半部地區，以及南部的南高屏、恆春半島一帶，尤其是花東以及南部山區降雨最多，有機會出現大豪雨或超大豪雨的累積雨量，中北部地區受地形屏障，降雨會相對較少一些，颱風過山後強度減弱，帶來的降雨應該也不至於太多。

風力的部分，吳聖宇說明，因為颱風環流很大，預估將是全台灣都有感，尤其颱風中心可能直接影響的東南部、恆春半島一帶可能有12到14級或以上的強陣風，桃園以南的西半部沿海、花蓮沿海一帶也可能會有10到12級或以上的強陣風，再來就是大台北、宜蘭一帶沿海，預估也會有8到10級或以上的強陣風機會，看起來風的影響將會是全台性的，提醒大家要特別注意。

吳聖宇表示，今天颱風對台灣還沒有明顯影響，明天開始外圍環流影響北部、東半部，周四颱風本身就要開始進入台灣，周五白天仍持續影響，要到晚間才會離開。所以周四、周五將是這個颱風對台灣風雨影響最大的時候，預期各地應該都很有感，要等到周六颱風減弱遠離，天氣才會恢復比較正常的東北季風型態。

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