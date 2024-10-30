顧問室變青年接待室？北市砸14億改造市政大樓　被審委批「定義局限」

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府編列14億元進行市政大樓改造工程、延壽與智慧化專案計畫，民眾黨台北市議員黃瀞瑩質疑審查委員遴選機制，另也發現台北市長蔣萬安專案報告中，要將「顧問室」改成「青年接待室」，連審查委員都認為「定義太局限」，另要改造12樓會議室劉銘傳廳，項目包括媒體接待室、錄音室、新媒體拍攝中心等，看不出來改造需求性為何。

蔣萬安30日下午赴台北市議會報告114年度施政計畫、114年度總預算案、113年度追加（減）預算案。黃瀞瑩表示，市政大樓的延壽跟整修工程，總金額加起來要花14億元，這不是一筆小數目，蔣萬安是否看過報告內容細節？蔣萬安回應，秘書長李泰興都有跟他報告過，其中有7億是因過去每年要編列維護整修經費，這次直接做整併。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

黃瀞瑩提及，此專案開過2次審查會議，分別是今年8月20日、9月20日，但對審查委員遴選機制感到疑惑，因為除了公管中心人員固定外，只有1名委員是2次都有出席會議；且審查委員的意見還說，以要整修的吳三連廳會議室為例，每坪是6萬元，然而中繼辦公室每坪高達10萬元，「中繼每一坪貴4萬，這到底是怎麼回事？」

此外，黃瀞瑩指出，市政大樓延壽跟智慧計劃當中，一共要花1.45億元改造會議室，包含11、12樓會議空間的吳三連廳與劉銘傳廳，其中專案報告裡面，要將「顧問室」改成「青年接待室」，「為什麼要作為青年接待室？難道是所有接待青年都只能在這嗎？」

秘書長李泰興回應，青年接待室的規劃，是希望市長將來能有個專屬空間跟青年互動。聽聞此回應，黃瀞瑩質疑，難道只有青年可以進去會議室嗎？李泰興說，隔壁的吳三連廳有時會有講者、專家學者出席會議，就可以作為會議尚未開始前的休息空間。

黃瀞瑩認為，連審查委員意見裡面也提到，「青年接待室」定義太局限，這到底是什麼用途？空間要做什麼事？感覺市政府都還沒想清楚；另還有12樓劉銘傳廳要改造，項目包含媒體接待室等，這些空間到底為什麼要改造？改造需求性是在哪？這些在蔣萬安報告內容中看不出來。

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩質疑，台北市政府要花14億改造市政大樓，但卻看不出改造依據。（圖／黃瀞瑩議員辦公室提供）

隨後，黃瀞瑩再問，10樓、11樓都要進行改造，為何11樓市長室不用改？蔣萬安聽聞後先反問「我的辦公室嗎？」並稱自己覺得辦公室還可以、還堪用，整棟改造以市府員工、共用公共空間如會議室為主。

但黃瀞瑩質疑，蔣萬安稱要以市府員工為主，結果11樓有多名長官、局處辦公室要改造，為何唯獨只有市長室、人事處、政風處、廉政透明委員會行政組，以及研考會不用改造？李泰興說，此次專案計劃是改造公用空間，至於各局處則由各局處自己依照需求規劃。

黃瀞瑩追問，難道所謂「公用空間」也包括副市長、秘書長、副秘書長辦公室嗎？李泰興稱「對，因為這部分涉及整個秘書處配置。」

最後，黃瀞瑩強調，希望蔣萬安清楚看過這14億元項目報告，重新確定空間適不適合改造，改造原則應是要規劃事宜、預算透明且落實永續，由於北市府2025年要將公用車全面更換為電動車，既然市府打算在地下停車場做電動車裝置，那建議市府應作為台北市的指標建築。蔣萬安也說，會納入改造計畫中。