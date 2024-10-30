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大巨蛋演唱會抽成上千萬、漏水僅罰300萬　議員籲蔣萬安重談分潤

▲▼2023亞錦賽冠軍戰，台北大巨蛋加開內野第2層觀眾席，預期將吸引將近22000名球迷進場觀戰。。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋多次發生漏水問題，根據合約遠雄若遲未改善，北市府3個月內最高可罰300萬元。但北市議員許淑華指出，以周杰倫登大巨蛋舉辦演場會來看，遠雄可以抽成10%、相當於7000萬的分潤，罰300萬對遠雄根本不算什麼；她呼籲，市府應盡快與遠雄重新談判分潤。對此，市長蔣萬安承諾，「分潤一直持續會跟遠雄談，年底會來跟他們談」。

許淑華質詢時指出，目前大巨蛋體育賽事的門票收入上限是750萬，演唱會門票則沒有上限，「光是5天時間，周杰倫演唱會可以收到7億，抽10%可以拿到7000萬」，漏水問題不改善3個月罰個300萬，遠雄會怕嗎？

對此，蔣萬安重申，就依照契約規範，會要求限期改善，若沒有改善就罰。體育局長王泓翔則說，市政府不會只有罰款，營運計畫評估也會列入扣分，另外不同場館有不同問題，都會依約開罰。

許淑華說，大巨蛋制定的分潤收費標準在今年1月就制定，代表遠雄知道大巨蛋一定可以辦演唱會，所以收費標準在1月就送到市府。而在演唱會可以辦的情況下，之前談的分潤只有拿0.6%、1%、1.2%，分潤比例談得非常低，這樣的合約分潤合理嗎？

對此，蔣萬安說，這部分確實當時是以體育賽事為主，今年年中才確定可以辦非體育賽事，10月的國慶晚會、年底的演唱會，這部分當時確實是以體育賽事為主，因為有一些限制，「現在當然會持續遠雄溝通，也要確定演唱會舉辦一段時間，一定會來跟遠雄談」。

許淑華呼籲，現在遠雄光演唱會門票收入就可以分潤上千萬，台北市政府能拿到多少？她認為，應該重啟分潤談判，演唱會的經濟效益非常大、營收可觀，「為什麼不現在趕快談？不要讓遠雄覺得蔣萬安是很軟弱的市長」。

對此，蔣萬安說，「我們一定會跟他談」，因此過去才會克服各種困難，先讓遠雄可以辦體育賽事，接下來解除限制可以辦演唱會。

許淑華建議，評鑑委員會設立的同時就來籌組談判機制，讓分潤談判小組一併處理。蔣萬安說，會把營運績效評鑑小組今年底會組成，「分潤一直持續會跟遠雄談，年底會來跟他們談」。

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