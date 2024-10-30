8路段恐預警封閉！康芮撲台「交通異動懶人包」　國內線28航班停飛

中央氣象署今天上午發布康芮颱風陸上颱風警報，全台包括花蓮、台東等12縣市納入陸警範圍，桃園市長張善政今（30）日上午在市議會總質詢議程後受訪時表示，「由於氣象署於晚間還會有最新氣象預報，讓各縣市作為停班停課參考，不確定性還會很高，可能須等到晚間9點，但原則上北北基桃還是傾向於晚間8點宣布，除非說有很特例，不然我們盡量還是一起做決定」。