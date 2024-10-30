8路段恐預警封閉！康芮撲台「交通異動懶人包」　國內線28航班停飛

▲颱風來襲，航班受到影響。（示意圖／民航局提供）
生活中心／綜合報導
康芮颱風來襲，暴風圈將籠罩全台，明天登陸期間影響最劇烈。今日國內線取消28架次，離島船班則有10航線、計36航次停航。另外，公路局也公布首波可能實施管制的8個路段。《ETtoday新聞雲》以下整理交通異動懶人包，供讀者參考。
公路
公路局指出，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台2線(濱海公路)、台2甲線(陽金公路)、台8線(中橫公路東段)、台9線(南迴公路)、台9線(蘇花公路)、台9丁線(蘇花公路)、台11線(東部濱海公路)、台20線(南橫公路東段)，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。
船運
交通部航港局天然災害應變小組10時通報，受康芮颱風影響，今日共有10航線，計36航次停航。
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)，基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於上午11:00公告。
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
5.南竿-東引：全部停航(3航次)。
6.金門-石井：全部停航(2航次)。
7.高雄-馬公：全部停航(1航次)
8.東港-小琉球：部分停航(開航41航次、停航11航次)
9.鹽埔-小琉球：部分停航(開航12航次、停航2航次)
10.富岡-綠島：全部停航(2航次)
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
航空
民航局報告，受康芮颱風影響，今日截至10：00，國內線取消28架次，國際暨兩岸航線取消1架次。
立榮
國內航線航班訊息如下：
●10月30日：台北往返台東B7-8727、B7-8728取消，其餘航班正常飛航。
●10月31日：全數取消。
華信
華信航空今日取消松山往返台東AE395、AE396航班，高雄往返花蓮AE7931、AE7932，以及台中往返花蓮AE731、AE732航班。
高鐵
正常營運，尚無異動資訊。
台鐵
原訂11月3日開行「跟著總統去花東」總統花車行程，因受康芮颱風影響取消開行，將延後辦理。
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