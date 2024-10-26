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全家獨家開賣「金馬3D悠遊卡」！嗶下去就奏頒獎樂「E人必收」

▲▼全家第6年與金馬獎聯名打造特色商品。（圖／業者提供）

▲全家與金馬獎聯名打造特色商品，其中「金馬3D造型悠遊卡」未上市就轟動。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

金馬61頒獎典禮即將到來，全家第6年與金馬獎聯名，打造特色商品，除了推出Let's Café 金馬61聯名杯款、杯套，還有未上市就轟動的「金馬3D造型悠遊卡」，嗶卡就會演奏金馬獎頒獎樂曲，隨時成為焦點，被稱為「E人必收」，10月30日起獨家預購。還有期間限定Let's Café美式、拿鐵「任選第2杯7折」。

▲▼全家第6年與金馬獎聯名打造特色商品。（圖／業者提供）

▲今年Let's Café金馬杯、杯套設計，以「時刻之間」為題。（圖／業者提供）

全家連續6年與金馬獎合作，每年限量聯名杯款、周邊商品掀起網友話題，吸引不少金馬迷收藏，今年Let's Café金馬杯、杯套設計，承襲典禮主視覺概念，以「時刻之間」為題，展現電影捕捉時間流動的藝術，宛如在夢境中穿梭光影，走入一段段奇幻的電影時刻。

10月30日至11月26日，購買任一款Let's Café現煮咖啡，即可獲得金馬61限量杯及杯套（限熱飲提供使用），同時「經典美式、拿鐵咖啡」全品項任選「第2杯7折」。

▲▼全家第6年與金馬獎聯名打造特色商品。（圖／業者提供）

▲全家第6年與金馬獎聯名打造特色商品。（圖／業者提供）

此波全家與金馬獎團隊更花費一年精心策劃，打造「Let’s Café 金馬聯名發聲3D造型悠遊卡」，以金馬獎座等比例縮小訂製，感應後可聽見耳熟能詳的「金馬奔騰」音樂，隨時成為焦點，被稱為是E型人出門必備。

還可以在獎盃前方填寫自己的名字，增添獨特的個人風格， 「金馬3D造型悠遊卡」將於10月30日上午11點起，在FamiPort、全家行動購獨家開放預購，數量有限，售完為止，是金馬迷不可錯過的金馬61珍藏品。

▲▼全家第6年與金馬獎聯名打造特色商品。（圖／業者提供）

▲全家甜點品牌minimore也特別祭出2款金馬限定甜點。（圖／業者提供）

全家甜點品牌minimore也特別祭出2款金馬限定甜點，包括大人系「愛爾蘭咖啡塔」，以愛爾蘭咖啡為口味構想，內餡以奶油、咖啡與酒結合，上層以焦糖鏡面包覆，再灑上金馬LOGO做呈現，沉浸在美好的金馬榮耀時刻，售價55元。

「金馬咖啡慕斯杯」以咖啡慕斯、咖啡凍、咖啡蛋糕多層次組合，搭配核桃增添香氣和口感，慕斯表面灑上金馬LOGO做呈現，讓影迷們一邊吃金馬限定甜點，一邊為喜愛的演員應援，售價59元。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11首度重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝。（圖／記者林育綾攝）

而7-ELEVEN近來重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，還有全新口味「香蕉牛奶霜淇淋」、「蜂蜜柚子風味思樂冰」都有限定包裝，10月29日起陸續在全台門市開賣，購買指定品還能獲得限量小卡、文件夾等周邊。

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。7-11香蕉牛奶霜淇淋（圖／業者提供）

▲全新口味「香蕉牛奶霜淇淋」、「蜂蜜柚子風味思樂冰」都有限定包裝。（圖／業者提供）

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