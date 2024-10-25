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超商「買1送1」大集合　霜淇淋、泡麵多項夯品優惠

▲▼全家Fami!ce霜淇淋聯名日本最大咖啡品牌UCC打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家Fami!ce霜淇淋周末3天「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

月底又到了，超商祭出周末優惠，多項人氣零食、泡麵、生活用品「買1送1」或買兩件更省，7-11「超值五六日」泡麵、飲料、養生飲、生活用品等「買1送1」；全家超人氣Fami!ce霜淇淋、漢寶蚵仔味細麵，還有「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」通通買1送1。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11在10月25日至27日推出「超值五六日」，包括泡麵、飲料、養生飲等「買1送1」，還有洗碗精第2件10元、大杯精品拿鐵第2杯10元。

▼7-11在10月25日到27日限時3天多項商品優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取

7-11即日起至10月31日，OPENPOINT行動隨時取推出「國際燕麥日」，指定咖啡買6送3：

大杯美式咖啡，買6送3，原價405元，特價270元，省135元。
大杯拿鐵咖啡，買6送3，原價495元，特價330元，省165元。
大杯冰燕麥拿鐵，買6送3，原價675元，特價450元，省225元。
精品燕麥拿鐵，買6送3，原價990元，特價660元，省330元。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」燕麥日咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

「全家康康五」10月25日至10月27日，多項夯品「買1送1」，包括超人氣Fami!ce霜淇淋、漢寶-蚵仔味細麵、古道酸梅湯，通通買1送1，搭上蘋果季也推出「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」買1送1。

▲▼全家超商開賣青森蘋果，除了有新鮮截切杯、單入原果，也有限定禮盒如「青森土岐蘋果睡魔」。（圖／業者提供）

全家也推出「會員限定優惠」品項眾多，包括辛拉麵、氣泡水、阿奇儂青梅脆脆冰「買1送1」，大杯特濃美式、拿鐵「加10元多1杯」。

▼全家即日起至10月27日「會員限定優惠」。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富全台門市「限時殺」優惠，即日起至10月27日，多達8項促銷商品，其中芬達橘子汽水、大電流紅鹼電池「買1送1」，還有多項商品兩件更省。

▼萊爾富全台門市「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

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