韓粉直播主回嗆資深藝人：忘恩負義　眼紅我粉絲多

▲直播主高鈞鈞（左）是立法院長韓國瑜（右）的鐵粉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

針對熊海靈8人指控，本刊致電高鈞鈞查證，高說，這一些人的直播觀看數、流量都比她少，她的流量很穩定、固定，完全沒有必要去理他們。熊海靈、游女、陳品宏他們全部都是受高幫助，是高幫她們推直播的，「他們全部忘恩負義」。自己怎麼可能霸凌陳品宏，他是民意代表；霸凌熊海靈，她是資深藝人，沒有這麼大的本事，也是不可能的事。

高鈞鈞告訴本刊，這4年來總共告他們所有人13件官司，包括告陳品宏也很多，因為他直播做不下去了，每天在直播上造謠謾罵，所以對他做了很多提告，他竟然說她欠廠商200萬、說高棄養父親，連社會局都發公文證明有善盡撫養責任，真的很難想像這群人有多麼惡劣。

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高鈞鈞反擊，這一群人全部都是想做直播、做不起來，就對著她拚命攻擊，她告熊海靈雖不起訴，但不起訴書寫熊海靈就是八婆，社會大眾自有評價。

高鈞鈞稱，目前手上有13件長期對她霸凌的告訴官司，強調自己是被幾十個直播主霸凌，以邏輯判斷，她哪有這個本事，全部人都被她打一輪，哪有這麼厲害。這13份判決起訴判賠書可證明，「他們就是一直要把我打垮」。

面對本刊查證，高鈞鈞質疑有任何一份法院判決書，可證明她有罪嗎？她是清清白白，也沒有什麼不好的負面新聞。跟這群人比起來，熊海靈詐欺也上了新聞，陳品宏更是出現許多詐欺、詐騙新聞。

▲多名韓粉呼籲立法院長韓國瑜出面管管高鈞鈞，不要放任她胡作非為。

至於游女說，高鈞鈞公布她小孩個資，高回應這是太誇張的說法。事實是游女每天在直播中公布小孩個資，連她的臉書都是放她小孩的個資，怎麼會是她高鈞鈞公布的呢？全世界都知道游女霸凌、騷擾高，還跑去安養中心找高爸，卻說高棄養，還偷錄社工的說詞錄音，這些東西都還在訴訟中。

高鈞鈞表示，游女說高公布她小孩，請問她有什麼證據？我沒有公布他人個資，反倒是她公布我小孩姓名、就讀學校，她全部在網路上公開，只是自己從來沒講過。

高鈞鈞說，我不像游一直PO她的女兒，她是房仲，連她的名片都是放她跟她女兒的照片，她在中壢掛大布條，也是她跟女兒的照片。高沒有公布她小孩個資，不懂游為何要這樣栽贓造謠傷害她？高稱直播公布的影片，是游自己公布女兒的個資影片，不是高公布的，也否認曾騷擾任何人。

談到熊海靈蹭流量一事，高鈞鈞說，熊海靈的這個直播是她手把手幫熊開的，熊卻莫名其妙的一直不斷的攻擊她，這8個人都是主動來攻擊，他們集體提告，但沒有1件告得成；會對8人提告13件官司，「我只能選擇最文明的方式，來作為澄清跟反擊。」

高鈞鈞還反擊，熊海靈是知名大明星，但在網路世界是我教她的，網路世界她的流量比熊好，當年幫熊開直播時，是把自己的人氣全部灌給她，「我是她的恩人」；後來沒時間幫熊了，她因此懷恨生氣，這些人真的超沒良心的。

至於8人批評高濫訴、有浪費司法資源之熑，高說，他們一整群人攻擊我，造謠生事，這群人太離譜了、太惡劣了。陳品宏刪了2,000多支影片，我1片都沒有刪。他之所以倒台，是因他罵韓國瑜，不是因為我。我手上他們被判刑、被起訴十幾個案件，他們才會集體來告我。



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