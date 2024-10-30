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「貴婦網紅」賣黑藥！　詐財話術大公開

袁曼軒常分享時尚、美妝心得，也大方承認自己熱衷整形。（翻攝袁曼軒臉書）

▲袁曼軒常分享時尚、美妝心得，也大方承認自己熱衷整形。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊之所以跟袁曼軒搭上線，是因為接獲民眾投訴，指袁在5千人的「醫美大實話」LINE群組公然違法兜售減肥藥，為了一探究竟，記者加入該群組，並私訊袁，表示想購買胰妥讚，袁則告訴記者：「我打1年瘦了12公斤，朋友們都嚇到。」除了要記者到她的精品會館面交之外，甚至傳送她販售的善纖達、瑞倍適、易週糖、康纖芙等處方減肥藥的促銷資訊及照片。

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為了安全，記者特別詢問袁曼軒施打胰妥讚的副作用，袁告訴記者：「沒有什麼感覺，缺點只是會沒食慾。」與事後會館員工稱袁曾因施打過量，導致頭暈嘔吐的說法有出入。記者進一步問袁，有沒有無效的案例，她未正面回應，只繼續推銷說：「我覺得你值得試試看吧！糾結1天就浪費1天變美的時間。」

知情人士A小姐告訴本刊，袁曼軒除了開精品會館，也常在自己的YT頻道分享時尚、美妝，接了不少業配，她大方承認自己熱衷整形，花了500萬元做了雙眼皮、隆鼻、正顎手術，自稱「除了腳趾頭，全身大小微整幾乎都做過」，近期還受邀到小S主持的《小姐不熙娣》節目分享心路歷程，也有好幾間醫美診所請她當代言人，非常活躍。

有網友向袁曼軒買瘦瘦筆，卻發現標籤不完整，有撕過的痕跡。（讀者提供）

▲有網友向袁曼軒買瘦瘦筆，卻發現標籤不完整，有撕過的痕跡。

網友質疑瘦瘦筆的來源，袁曼軒一概置之不理。（讀者提供）

▲網友質疑瘦瘦筆的來源，袁曼軒一概置之不理。

A小姐說，前一陣子袁曼軒創了「醫美大實話」Line群組，瞬間就吸引5千人加入，袁自己當版主，還有一個醫師駐版，主要分享整形經驗，袁也不時發起團購，吸引網友購買療程，她至少可抽2成，都是不用繳稅的隱形收入。今年開始，袁在群組張貼各種減肥藥價目表，還附上藥品簡介、使用方式圖卡，達到促銷的目的，但這些簡介、圖卡明顯盜圖，甚至連醫師的名字都沒遮蔽。

袁曼軒在5千人的LINE群組，上傳堆積如山的減肥針劑照片。（讀者提供）

▲袁曼軒在5千人的LINE群組，上傳堆積如山的減肥針劑照片。

另1名知情人士B先生則說，袁曼軒會用週年慶、版主生日等各種理由，祭出優惠價，還會用「再不買就要漲價、全省大缺貨」的飢餓行銷話術，鼓吹網友囤貨，讓許多網友私訊下單購買，不久，袁就會貼出堆積如山的瘦瘦筆及數十盒快遞包裹的照片，顯示熱銷戰績，卻從未說明藥物來源。

此外，曾經有網友在群組中留言表示，她向袁曼軒購買的瘦瘦筆防偽標籤並不完整、有人為撕過的痕跡，而且比對標籤後，發現與原廠正品不一樣，還上傳兩者的照片，希望袁能夠給個解釋，但是袁卻置之不理，沒多久該則留言與討論就被刪除。


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