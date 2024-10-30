《中央社》證實提名胡婉玲任新社長　藍綠反應差很大

圖、文／鏡週刊

前《民視新聞》傳播群副總經理胡婉玲上月自請退休，卻自爆分手27年老東家是「情非得已」，離職原因眾說紛紜，並傳出她可能到「某國家級媒體」任職。今（29日）就有媒體爆料，胡婉玲將接任《中央社》社長一職。對此《中央社》董事長李永得證實，已向董事會提名胡婉玲出任新任社長，人事案會在今（30日）確定。

根據《NOWnews今日新聞》報導，稱有消息指出《中央社》今（30日）將宣布人事令，胡婉玲將接任《中央社》社長一職。

29日傍晚《中央社》董事長李永得證實，表示已向董事會正式提案，提名胡婉玲出任社長，預計在今天上午董事會議程中排案討論，確定通過就會進行人事發布與聘任作業。

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《中央社》自首位女社長曾嬿卿8月請辭生效、由副社長陳正杰暫代後，社長一職懸缺至今。如今《中央社》證實提名胡婉玲出任社長，但她並未證實。

《中央社》提名胡婉玲任新社長，民進黨立委莊瑞雄等人表示，胡婉玲的業界資歷絕對夠份量擔任社長一職，期待她發揮所長、堅守新聞自由，秉持「正確、領先、客觀、翔實」的基本原則。

不過國民黨立委王鴻薇等人批評，胡婉玲在《民視》待了快30年才退休，政治色彩明顯，任職期間也鬧出不少笑話跟爭議，加上《中央社》目前立場非常不中立，先前報導國會改革修法時內容明顯偏頗，質疑這項人事案恐拉低國營媒體的可信度，擔心《中央社》不只變成黨媒，甚至淪為《民視》附隨組織。



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