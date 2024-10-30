「韓粉直播主」爆隆乳圈豬哥　惡劣公布對手幼女個資

▲高鈞鈞言論犀利、作風大膽，曾穿著肉色內衣直播。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我進演藝圈40多年，沒看過比高鈞鈞更壞的人！」資深藝人熊海靈回想認識高的過程，氣得大罵，指高打著韓粉（立法院長韓國瑜的支持者）名號搞直播，賺斗內（donate，贊助）、販賣商品，撈了不少錢，還為了搶流量跟粉絲，長期霸凌其他韓粉直播主，非常惡劣！

而同樣遭高鈞鈞霸凌的單親媽媽游小姐，也氣憤談起她與女兒的遭遇。游小姐指出，高一貫的手法是「消滅粉絲數比她少的直播主、把粉絲吸走」，甚至還囂張地發布1支「滅小台」影片，內容是：「聽話的盡早吸收，不聽話的盡早消滅！」

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游小姐說高當了韓粉後，特別去隆乳，上遍各大節目，並謊稱自己單身，在節目中賣萌、裝可憐，圈一些豬哥粉絲。

「高鈞鈞還涉及她舅舅為主嫌、金額超過8億元的醫美詐騙案，並曾公開承認幫舅舅管理不當錢財、房產，還說年花百萬元留學、母親送她祖母綠等千萬元珠寶，之後卻改口哭窮，甚至說是借錢留學。」

為了揭發高的惡行，游透過直播拆穿高的話術，結果高除了告游，還在網路上公布游女兒的照片、住址、電話及就讀學校等個資。

游小姐的女兒告訴本刊，當時高鈞鈞揚言要到校門口舉牌、發傳單，讓她非常緊張，因為怕被高的同夥押走，也不想讓學校添麻煩，只好選擇轉學。

▲多名韓粉呼籲立法院長韓國瑜出面管管高鈞鈞，不要放任她胡作非為。

另1名受害者A小姐也說，當時韓粉直播主的流量以陳品宏最高，高鈞鈞排名第二，一開始她聽信高的說法，認為高被其他的韓粉直播主霸凌，所以決定支持高，把對韓國瑜的愛投放到高身上。

「我對高的話深信不疑，甚至把她當作沒有血緣的家人，直到她在直播中公布我的隱私，我才清醒。」A小姐說，高的行徑害她差點跳樓輕生。

韓粉B先生則告訴本刊，他原本是高鈞鈞的死忠鐵粉，後來看到她把矛頭對準昔日戰友陳品宏，甚至找立場不同的網友算帳，為博聲量四處引戰，他才看清高的為人。

另一名韓粉C先生說，他是桃園市議員詹江村的支持者，因看到高在網路霸凌詹，請她不要網內互打，沒想到高竟揚言告他，還公布他的照片，非常惡劣，呼籲韓國瑜出面管管，不要讓她繼續胡作非為。

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