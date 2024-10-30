「貴婦網紅」賣黑藥直擊！　億級會館暗室成地下藥局

▲袁曼軒要記者到精品會館面交減肥針劑，並由員工（圖）教授施打方法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊記者依貴婦網紅袁曼軒（英文名Sherry）的指示，日前專程前往台北市信義路五段、她開的Sherry珠寶精品會館，購買號稱瘦瘦筆的減肥藥「胰妥讚」。本刊直擊，會館空間寬敞，進門就看到一整面牆上展示著數十款愛馬仕包及LV限量球鞋，裝潢氣派時尚。

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▲貴婦網紅袁曼軒去年集資上億元開設精品會館。

記者向1名白衣女店員表明已跟Sherry聯繫，要買胰妥讚，對方二話不說走小房間，隨後另1名黑衣女店員便走出來招呼。黑衣女問記者：「你是要面交的客人嗎？你要買什麼？刷卡、付現，還是匯款？」記者回答後，黑衣女又進入小房間拿出1盒白色包裝的胰妥讚，準備面交。

▲袁曼軒開的精品會館位於台北市信義區豪宅，外觀豪奢氣派。

她告訴記者：「這個帶回去之後要記得冷藏，我也是剛從冰箱拿出來，一盒裡面有1支針筒、4個針頭，1支可以打1到1個半月，如果針頭不夠，可去藥局購買。」說完還貼心詢問記者會不會施打？

▲記者加入袁曼軒成立的5千人LINE群組，透過私訊向袁購買瘦瘦筆。

記者表示不會，黑衣女很有耐心地講解打針的方法及劑量，並補充說：「胰妥讚效果很好，我之前打了1星期就瘦了2公斤！它會讓你吃東西很快就飽，但不會傷身體，就是讓你的胃不會那麼容易排空。」為了讓記者更了解，她還特別找了YouTube上的「胰妥讚施打方式」影片，當場播放。

▲袁曼軒要記者直接到她開的Sherry珠寶精品會館，面交瘦瘦筆。

影片播完後，黑衣女提醒記者：「一次量不要打太多，之前Sherry打太多，結果就頭暈嘔吐，藥師告訴她過量了，她才不敢，但基本上是蠻安全的。」

▲袁曼軒常上傳名牌包的照片到社群平台炫富，十分高調。

為了取信記者，她接著說：「胰妥讚因為有用所以比較貴，我們一開始才賣5千多元，現在到處缺貨，是因為Sherry有認識的才有，但是他們給我們的價格就是這麼貴，我們1盒也才賺幾百塊而已。」黑衣女透露，貨都是跟Sherry配合的醫美診所拿的，很安全，但我們也不太敢在網路上賣，藥商有20支，我們全部掃貨，Sherry自己買了5支。」最後記者交付8千元，帶回1盒胰妥讚。



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