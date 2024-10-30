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「貴婦網紅」婚內偷吃小鮮肉被逐出豪宅　涉賣黑藥回應了

貴婦網紅袁曼軒結婚週年時，丈夫曾送她一輛超跑當禮物。（翻攝袁曼軒IG）

▲貴婦網紅袁曼軒結婚週年時，丈夫曾送她一輛超跑當禮物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，瘦瘦筆是糖尿病用藥，需有醫師處方箋才能使用，但因此款針劑對減重有顯著成效，近期遭到濫用，袁曼軒不具醫藥人員資格，卻販售來路不明的藥物，已違反《藥事法》，而她仲介醫美療程，則違反《醫療法》，雙北市政府均已接獲檢舉，並上門稽查。

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新北市衛生局證實，今年4月接到民眾檢舉，之後要求袁曼軒陳述意見，袁回函否認販售，辯稱「只是分享」，但衛生局並未接受，將開罰3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

不過，袁曼軒並未因此學乖，仍在群組招攬生意，今年9月，台北市衛生局也接到民眾檢舉，並派人到袁的精品會館稽查，但未查獲不法藥品，針對民眾檢舉內容，會館員工稱藥品是診所提供，只是自用，並未販售，衛生局懷疑藥品已銷售完畢，將不定期稽查，且因藥品來源不明，也將通報檢警調查。

袁曼軒常上傳名牌包的照片到社群平台炫富，十分高調。（翻攝袁曼軒IG）

▲袁曼軒常上傳名牌包的照片到社群平台炫富，十分高調。

擁有逾10萬粉絲的袁曼軒，7年前嫁給澳洲礦業公司的華裔少東郭紹源，之後常在網路上炫富，她秀出家裡堆積如山的愛馬仕橘色紙盒、愛馬仕餐具，也大方分享老公在結婚週年時，送她法拉利超跑當禮物，羨煞網友。但2人後來感情生變，老公指控袁帶小王回家過夜，被他裝的針孔抓包，袁則反控老公妨害秘密，袁的公婆也提告要她返還豪宅，雙方徹底撕破臉，最後離婚收場。

新陳代謝科醫師解釋，瘦瘦筆是腸泌素藥物，能延緩胃部排空時間、刺激大腦產生飽足感，抑制血糖上升、達到減重目的，但依規定只能讓糖尿病患者自費使用，不能作為減肥藥，糖尿病患者在醫院購買約3,700元，但因減重效果明顯，近期常見被濫用，市場缺貨嚴重，亂象頻傳，還有醫院下令禁止開瘦瘦筆的處方箋給初診病患。

醫師指出，瘦瘦筆的副作用為噁心、嘔吐，呼籲腎功能、肝功能不良的糖尿病病患不要使用，一般民眾若想減重，應到醫療院所就診，讓醫師開立合法減重藥劑，千萬別在網路上購買不明藥物，以避免買到假藥，花錢傷身。

袁曼軒回應
袁曼軒遭控違法販售「瘦瘦筆」減肥針劑，本刊記者致電詢問袁的回應，她表示自己是「醫美大實話」群組的版主，因她有朋友在做醫美診所，有的（減肥藥）賣不掉，她就幫忙貼價目表分享，強調「只是轉分享，沒有販售」；袁也稱，衛生局曾來視察，沒有查到違法之處，但有告誡她不能分享，她便將所有相關貼文下架，「從去年至今都沒有再分享」，說法與本刊直擊內容不符。


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