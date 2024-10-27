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500部印地安重機大會師移師嘉義　在地食材手路菜盛情款待

▲▼ 2024印地安重機大會師移師嘉義 席開70桌山海宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 2024印地安重機大會師移師嘉義，席開70桌款待來自全台各地的重機騎士 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度印地安重機大會師今年首度移師嘉義太保，攜手嘉義縣文化觀光局、文化基金會共同打造在地特色結合美式重機文化，吸引超過500 部騎乘印地安重機、擁有狂野不羈靈魂的騎士，以及超過2,000人次遊客，帶來一場嘉義在地風情及印地安重機文化的盛大交融，縣長翁章梁等人26日晚間出席「山海宴」晚宴共襄盛舉。

▲▼ 2024印地安重機大會師移師嘉義 席開70桌山海宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

印地安重機大會師今年結合「嘉義城鄉」、「嘉義人味」、「美式搖滾」三大主軸加上「印地安重機」，主視覺設計上使用印地安重機的美式搖滾元素，也將「諸羅城」三百年的歷史以及嘉義的大山、大海融入，感受這座城市數世紀的變遷與獨特的包容魅力。

▲▼ 2024印地安重機大會師移師嘉義 席開70桌山海宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2024印地安重機大會師移師嘉義，菜色將嘉義縣各鄉鎮特色漁農產入菜 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場也廣邀在地青創品牌、特色小吃、騎士風格部品等共80個攤位，今年特別以「山海宴」定調晚宴菜色，精選來自嘉義各地區的食材與特色美食，讓來自台灣四面八方的重機騎士下午用行動感受嘉義青創文化，晚上品嘗嘉義道地美食；印地安重機騎士們明日將從太保啟程，一路騎向東石，貫徹「山與海」精神。

▲▼ 2024印地安重機大會師移師嘉義 席開70桌山海宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2024印地安重機大會師移師嘉義，縣長翁章梁，立委陳冠廷、蔡易餘等人出席同歡 。（圖／嘉義縣政府提供）

為讓活動更具意義也舉辦一場公益競標，競標品包括由印地安重機與噶瑪蘭威士忌合作推出的限量酒款，特別是全球限量的001號首次亮相，所得款項2萬6000元全數捐贈給嘉義縣社會局做公益。

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