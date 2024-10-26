嘉義觀光工廠大玩變裝秀　消費憑抽獎序號可享雙倍回饋

▲▼ 大嘉義觀光工廠協會以萬聖節為主題，舉辦親子變裝比賽及購物節消費雙倍送 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接龐大商機的萬聖節，大嘉義觀光工廠協會匯集16家觀光工廠今26日在大埔美蓋婭莊園熱鬧舉辦「來嘉搞什麼鬼派對 萌鬼嘉年華」，藉萬聖節活動主題，邀民眾前往嘉義觀光工廠參觀遊玩，今安排討糖闖關活動、萬聖市集、萌鬼變裝比賽、萬聖驚奇表演等活動，縣長翁章梁、立委蔡易餘等人都到場同樂，與發揮創意變裝的孩子們歡慶佳節。

萌鬼變裝比賽包括親子組、個人組，邀請專家評審評分，從主題、造型、創意等面向評比，全家大小使出渾身解數變裝，並由翁縣長表揚獲獎者，報名參賽除可獲得主辦單位提供的萌鬼禮包之外，前三名還有獎金，其中七爺八爺裝扮受到青睞，獲得親子組冠軍頭銜。

翁章梁表示，嘉義縣的觀光工廠近年來發展快速，各家企業呈現的觀光質感越來越高，從過去產業經營轉型觀光的過程中，品牌故事與認同感越顯重要，每個時期都有新星，包括水上品皇咖啡觀光工廠、佐登妮絲城堡、丸聚星球、卡羅爾、民雄KHTOY絨毛玩偶旗艦館、冷研探索館等，一直有新的企業進駐，為嘉義不斷注入新元素。

經濟發展處指出，接下來還未開幕，網路聲量卻已相當高的歐樂沃築夢城堡巧克力觀光工廠又將為嘉義觀光工廠掀起一波新話題，帶動旅遊熱潮，顯示觀光工廠旅遊的趨勢與商機。

大嘉義觀光工廠協會理事長洪笙凱說，企業看好嘉義縣發展願景，進而投入經營觀光工廠，除了產業經營，消費者對於企業理念、品牌認同也越趨重要，觀光工廠間是合作而非競爭關係，協會積極溝通協調，朝向共好邁進。

除了主舞台蓋婭劇場萬聖驚奇表演秀之外，其他觀光工廠與商圈特色文創攤位也一同參與，現場由欣欣水泥觀光工廠規劃暗黑小學堂DIY體驗課程，帶民眾用水泥自製花器種植多肉植物，蓋婭莊園也在萬聖節期間推出限定套餐，從視覺到味覺滿足萬聖節衝擊饗宴。

配合嘉義縣商圈聯合購物節，只要今日在縣內16家觀光工廠消費，都可獲得消費抽獎序號雙倍送回饋，各家觀光工廠也都祭出優惠，包含月桃故事館洗滌清潔劑人氣三拼（頑垢、地板、廚房）特價1,000元、卡羅爾銅管樂器人氣商品超值優惠、品皇咖啡衣索比亞藝妓咖啡特價1,600元、佐登妮絲龍血玻尿酸保濕精華買一送一，整個10月來觀光工廠遊逛，一年一度的購物節是採購出手最佳時間點。