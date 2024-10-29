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長泰19號操演挺進彰化！M60A3戰車穿梭　鄉親驚呼超逼真　

記者唐詠絮／彰化報導

陸軍「長泰19號」操演自10月26日起，從新竹至高雄間展開為期7天6夜的實兵對抗演練，29日清晨，大量的戰車、裝甲車進入竹塘鄉，看著國軍坐在戰車上的英姿，實際操演、M60A3在巷弄內及產業道路轉彎穿梭，民眾與學童都相當興奮，紛紛拿起手機搶拍這難得看到的場景。

▲陸軍「長泰19號」操演挺進彰化。（圖／民眾提供）

▲陸軍「長泰19號」操演挺進彰化。（圖／黃仲平提供）

▲陸軍「長泰19號」操演挺進彰化。（圖／民眾提供）

陸軍第六軍團指揮部「長泰19號」操演，由六軍團指揮部編成統裁部，指導甲軍（裝甲586旅)及 乙軍(機步333旅)採「階段管制、半自由統裁」方式，於新竹至高雄間展開為期7天6夜的實兵對抗演練；本次操演置重點於「五鏈戰術作為」及「全裝載驗證」，期藉模擬真實戰場景況，磨練部隊戰術及旅以下部隊指揮官決策、參謀作業能力，達成「為戰而訓」目標。

▲陸軍「長泰19號」操演挺進彰化。（圖／民眾提供）

今天一早傳來轟隆隆的聲響，不少民眾以為是發生甚麼事，得知是軍事演習，非常興奮聚集到廟前廣場觀看這難得的一幕，只見一輛輛的戰車、裝甲車還有直升機從馬路的另一頭排排站，有的戰車停在學校前，甚至輕鬆駛在蜿蜒的巷道上，竹塘鄉瞬間成為戰鬥區，非常特殊。

▲陸軍「長泰19號」操演挺進彰化。（圖／民眾提供）

今天雙方在彰化竹塘進行實兵對抗，清晨5點準備拂曉襲敵，並出動6輛M60A3戰車及陸軍36化學兵透過悍馬車施放煙霧，進行五鏈戰術作為，並出動2架AH-64E阿帕契攻擊直升機空中支援，演習過程相當逼真，由於演練時間剛好遇到學生上課時間，學子們對國軍英姿感到佩服不已。

▲陸軍「長泰19號」操演挺進彰化。（圖／民眾提供）

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