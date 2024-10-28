彰化將播紀錄片「國有器官」　縣議會竟收「放多顆炸彈」恐嚇信

▲彰化縣議員將放映紀錄片國有器官。（圖／翻攝莊陞漢臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

紀錄片《國有器官》自10月開始在台上映，彰化縣議員莊陞漢本周五11月1日也將在彰化市藝文館舉辦放映會後進行講座，不料有不明人士寄恐嚇信，要求限時刪除播放訊息，否則將在縣議會及服務處放了多顆炸彈。議會得知後，隨即通報警方，警方與刑大組成專案小組進行地毯式搜尋，均未發現可疑爆裂物。

彰化縣議會表示，10月27日接獲一封恐嚇信，信中聲稱將在「莊陞漢服務處」及議會放置炸彈，並要求莊陞漢於指定時間內刪除電影播放的相關訊息。據悉，此事件可能起因於莊議員於Facebook宣傳11月1日將在彰化市將播映人權紀錄長片，因此引發不明人士不滿，進而以恐嚇手段試圖阻止活動進行。

▲彰化縣議員莊陞漢(站立者)將放映紀錄片國有器官。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣議會收到恐嚇信後，立即通報彰化縣警察局並啟動緊急應變機制。鑑於目前正值定期會期間，會場內外人員流動頻繁，彰化縣警察局迅速加派人力，進行出入口管制及人員清查，並指派刑大科偵隊及鑑識科防爆小組人員攜帶爆裂物檢測器與金屬探測器，針對議事廳、辦公室、停車場及車輛等重要區域進行全面檢查，務求杜絕任何潛在威脅。

此外，警方也同步前往莊陞漢議員服務處進行了解與安全檢查作業，確保所有相關地點的安全。

▲議會遭恐嚇要放炸彈，下午全力搜尋。（圖／彰化縣議會提供）

彰化縣議會重申，對任何危害公共安全的行為將採取零容忍態度，並積極配合警方調查，追查幕後黑手，絕不寬貸。此次事件展示出彰化縣議會在面對安全威脅時的應變能力與決心，未來也將持續強化安全防範，確保議會工作和縣民生活的平安穩定。