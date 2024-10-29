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校園治安亮紅燈！彰化某高中陌生男闖女廁　教育處：加強管理

▲彰化縣議員賴清美質詢教育處長蔡金田。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲彰化縣議員賴清美質詢教育處長蔡金田。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美今天在縣議會第4次定期會中向教育處提出質詢，指出某高中有2名陌生男子闖入4樓女廁，當時要上廁所的女學生發現，嚇得通報校方；處長蔡金田強調，校園開放讓民眾可以進入學校運動原本是一個好的政策，關於校園安全的管理維護，未未來將會加強校方的管理機制。

賴清美質詢時指出，她日前收到家長陳情，某高中在學生放學後5點多都會開放給民眾運動，有男性民眾躲到學校4樓女廁，到底該民眾是誰，為何不報警？就算運動人士要借廁所，為何要跑到4樓？1次是直接衝到4樓，1次是在1樓，借廁所應該要有管理機制，光是聽就嚇到了，雖馬上被校園人員請走，但不要等到發生事情才來歸咎責任。

▲桃園市卓姓男子今年2月間在台鐵中壢後站，見女子進入女廁時突然闖入，以雙手強壓女子肩部說「我要跟妳做愛」等語，女子大聲求助，鐵路警察將卓男逮捕。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲彰化某高中驚傳有陌生男子闖女廁。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

教育處長蔡金田表示，經了解某高中的個案，事情發生在9月中旬，學校開放民眾使用的時間是學生放學，下午5點之後，目前縣內學校都有裝設監視器，該高中也有保全，事件發生後有進行校安通報。

蔡金田強調，校園開放讓民眾可以進入學校運動原本是一個好的政策，關於校園安全的管理維護，未來校園開放空間應該讓民眾在樓下，不讓他們上樓，這部分會請學校再加強管制，一般來講都會讓社區民眾在樓下操場周邊、一樓開放廁所，方便民眾使用，針對高中的部分縣府會再做處理。

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