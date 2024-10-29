過年祭祖爆口角！彰化翁持斧頭劈死哥　羈押屆滿求交保遭打臉　　

▲弟弟返家祭祖爆口角持斧頭失手砍死哥哥。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今年過年前夕發生高齡71歲弟弟疑因返家祭祖、失手砍死74歲哥哥的悲劇，全案列國審案審理，近日延押期滿，高男否認殺人，辯稱「為了自我防護，才會搶奪斧頭失手殺害哥哥」，並以年事高行動不便、健康狀況不佳等理由，請求具保代替羈押，法官認為他對案情仍避重就輕，恐有畏罪逃亡可能性，裁定自11月3日起再延羈2月。

此起家庭人倫悲劇發生於2024年2月7日下午約4點多，家人聽到屋後方傳來爭吵聲，疑似是高家弟弟想要入門祭拜祖先，卻遭到老哥哥拒絕，2人因此發生爭執，哥哥倒臥血泊中，頭部有開放性骨折，身上也有多處撕裂傷，傷重不治。

家人透露，20多年前阿公、阿嬤過世，兄弟倆就因喪事處理鬧不合，從此不相往來。雖然弟弟住隔壁，但兩家人已經多年沒交集，哥哥性格傳統，相當敬重祖先，推測可能是弟弟深知哥哥的性格，故意登門說要祭祖，藉此挑釁，2人才會爆發衝突。

全案列國民法官參審，經法院審理，高男訊問後坦承客觀事實，但否認有殺人犯意，裁定有羈押必要，自6月3日羈押3月，9月3日起延長羈押2月。

如今距延押日將期滿，10月22日被告訊問後坦承犯行，「我想回家、我為了自我防護，搶奪斧頭導致失手傷害到我哥哥，並導致事後他死亡」，法官認為他對案情仍避重就輕，而有相當理由認被告恐有事後畏罪而逃亡的高度可能性。

辯護人也為他辯稱，被告已坦承犯行，且其年事已高、健康狀況不佳、行動不便，請求以具保方式代替羈押，法官認為被告犯後態度及其身體狀況與羈押理由無關，若僅命具保、責付或限制住居等較輕微強制處分，難以確保審判即執行程序順利進行，難以准許，裁定自11月3日起再延羈2月。