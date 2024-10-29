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社會 社會焦點 保障人權

2月大男嬰被狠摔地上爆頭！夫妻床上吵架氣炸　狠父判囚5年6月

▲花粉,嬰孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子酒後竟將2月左右的兒子，摔到床下。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋區周姓男子，2022年10月間飲酒後，在凌晨12點多與妻子爭吵，這時躺在2夫婦中間、未滿2個月大的兒子剛好發出聲音，周男竟然將兒子抓起，拋摔到床下。兒子因此頭骨骨折。最高法院審理後，將周男依照「家暴殺人未遂罪」判處有期徒刑5年6個月定讞。

判決指出，本案發生於2022年10月3日，周男晚間喝了酒，正要上床睡覺，但妻子帶著出生不滿2個月大的兒子，躺在床上。周男與妻子發生口角，2人越吵越烈，剛好兒子這時發出了聲音，周男竟將怒氣發在兒子身上，抓起兒子，就往床下摔去。

床下是舖了磁磚的地板，妻子趕緊將大哭的兒子抱起。一直到了第二天下午，妻子趁著周男不注意，趕緊離家，到朋友家中打電話通報新北巿政府家庭暴力暨性侵害防治中心。因為通報時間已晚，社工只能再隔一天前來訪視，社工發覺事態嚴重，趕緊將嬰孩送醫，醫生檢查出嬰孩有右眼眶挫傷、右側頭部挫傷、創傷性硬腦膜下腔出血雙側頂骨骨折等傷害，經過急救後撿回一命。檢方偵辦後，依照「家暴殺人未遂罪」對周男提起公訴。

法院審理時，周男不否認將兒子摔下床，但他否認想要殺害兒子，辯稱「當時我可能太生氣了，所以沒有控制好力量。我坦承犯傷害罪，否認有殺人犯意。」但一審法院認為嬰孩未滿2個月，如此拋摔很有可能就此一命嗚呼，還好經過急救才幸免於難，因此認定周男有罪，判刑5年6月。

案經上訴，二審高等法院也認為周男確實成立「家暴殺人未遂罪」，審酌周男身為人父，並明知兒子只是出生未滿2個月之幼兒，還須仰賴父母悉心照顧、養育，卻僅因夫妻間發生爭吵、心情不佳，即情緒失控而將嫩嬰摔下床，讓兒子受傷，幸因及時送醫而倖免於死，才沒有造成無可挽回之悲劇，周男犯罪所生危害亦非輕。最後二審也維持5年6月的刑度。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

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