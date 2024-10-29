6歲私生女繼承1500萬卻要繳5千萬稅　大法官宣告違憲！發回更審

▲大法官官書記廳廳長楊皓清（左）與司法院發言人陳婷玉（右）說明擬制遺產規定違憲的理由。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子在過世前1年半，將價值3億多的股票全都送給妻子，陳男過世後妻兒全都拋棄繼承，結果他在外的6歲私生女，繼承1500萬元遺產後，卻因股票被「擬制」為遺產，6歲女童反而要繳交5千多萬元的遺產稅。憲法法庭審理後，認為相關規定違反法律明確性，宣告違憲，2年內必須修法。

我國夫妻間贈與不需課贈與稅，因此有不少夫妻，在將死前透過贈與，躲避高額遺產稅。也因此《遺產及贈與稅法》第15條第1項第1款規定：「被繼承人死亡前2年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：一、被繼承人之配偶。……」利用回追兩年的方式，將夫妻間的贈與「擬制」為遺產，予以課稅。

陳姓男子2016年6月間，將名下某公司的股票共114, 800股，贈與給妻子，當時市價高達3億多元，經申報後認定免徵贈與稅。不過陳男在於2017年12月過世，妻子跟3名婚生子女均拋棄繼承，結果6歲的私生女成為陳男唯一繼承人，繼承約1500萬元。

但國稅局根據前開稅法規定，「擬制」3億多元的股票為陳男遺產，向6歲女童開出5千7百多萬元的遺產稅單，遠超過女童繼承的遺產。女童法定代理人因此打起行政官司，行政法院一度判決女童敗訴，案經廢棄發回後，台北高等行政法院更審法庭決定聲請釋憲。

憲法法庭審理後，認為相關規定「就擬制遺產之受贈人為被繼承人配偶，其與其他繼承人，應如何負擔遺產稅，欠缺明確之規範，致配偶以外之其他繼承人須以其繼承之遺產，就被繼承人配偶因受贈產生之財產增益負擔遺產稅」違反明確性原則，以及憲法平等權規定，因此判決違憲；憲法法庭也判決相關機關在2年內，必須依照本判決意旨，做出修法。為了兼顧聲請人的權益，大法官也判決女童的案件違憲，必須發回高等行政法院更審。