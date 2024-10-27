侯友宜稱新北大巨蛋有譜　洪孟楷拋3建議：親子性、交通是重點

▲國民黨立委洪孟楷認為新北大巨蛋的重點是老少咸宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜日前表示，新北市政府持續為「新北大巨蛋」找場地找資源，目前「樹林大柑園」與「樹林防洪三期整開區」還不錯，有望以這兩區為優先考量之處。國民黨立委洪孟楷今（27日）也對此提出建議，新北巨蛋應兼具親子性、紀念性及交通便利性，讓新北巨蛋更有特色與台北大巨蛋相輔相成。

洪孟楷指出，看到台北巨蛋第一年的亮麗展現，外加明年活動外界展期幾乎全滿，代表國人的接受度以及巨蛋經濟確實銳不可當，縱觀世界各大巨蛋經營模式，兼顧三方面讓新北巨蛋更能成為在地指標。

洪孟楷續指，親子性是重要一環，新北有逾400萬人口，其中許多年輕爸媽，新北的巨蛋周邊應仿照東京巨蛋規畫兒童遊樂園，包括摩天輪、雲霄飛車、吸睛的遊樂設施，親子同樂、老少咸宜絕對是關鍵。

洪孟楷提及，再者是紀念性，歷經兩次奧運有亮眼成績，且運動發展部也即將成立，民間有更多聲音希望能夠蓋一座屬於台灣的運動紀念館，可以收藏的是我國好手在國際賽事發光發熱的比賽，金牌、或是相關值得紀念的物品，這不只是經驗的傳承、也是榮耀的累積，世界各國也都有類似這樣的運動紀念館，如能跟新北巨蛋結合，未來無論當天是比賽與否，新北巨蛋都將成為各地運動迷必到訪、朝聖的去處。

洪孟楷也強調，交通便利性絕對是重中之重，一定是要方便快速聚集人潮並且疏散，且大眾運輸工具方便的位置上，而納入捷運系統，則可跟台北大巨蛋相互串聯，未來甚至能上演「巨蛋大戰」，媲美紐約的地鐵大戰，也帶動周邊發展。甚至所謂球賽經濟、演唱會經濟，周邊將會有許多飯店餐飲的需求。

「必須帶進商業模式、市民光榮感，及如何讓老中青少各世代皆能參與，就是新北巨蛋的課題。」洪孟楷說，新北這一座400萬人口的城市，絕對值得擁有一座屬於市民共同驕傲的巨蛋球場！

