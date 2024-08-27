佳格「以愛灌溉」營養教育計畫　前進偏鄉助學童建立營養新觀念

▲佳格以愛灌溉營養教育計畫，前進偏鄉助學童建立營養新觀念。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

營養是孩子健康的基礎，持續的健康才有永續的力量，然而，在台灣高達4成的偏鄉弱勢兒童，每天煩惱的是下一餐在哪裡！博幼社會福利基金會觀察到學童常因為課後飢餓導致注意力不佳、影響學習效果，佳格也觀察到偏鄉地區兒童營養攝取不均衡的狀況普遍存在，因應聯合國永續發展目標「SDGs 3健康與福祉」，確保及促進各年齡層健康生活與福祉，佳格食品集團為了讓每一個人都可以活出精彩的使命，攜手博幼基金會把營養教育導入課輔系統，推動「以愛灌溉營養教育」計畫，在偏鄉種下種子，讓營養教育真正實踐在家庭生活中，期盼為偏鄉兒童打造「狀態很好」（Well-being）的五育賦能生活！

▲佳格食品集團永續長陳文琪。

▲廣邀社會大眾認捐營養教育箱，幫助更多偏鄉兒童。

佳格食品集團永續長陳文琪表示「佳格從2006年開始，就一直有把物資捐到偏鄉，或是弱勢、需要幫助的團體，在5年前開始「以愛灌溉」的計畫，一開始只有送牛奶，在過程中發現，偏鄉小孩需要的不只是牛奶的單一營養素，在2年前開始做「營養箱」配送，概念也是按照佳格的營養師針對小朋友一個月所需的4大營養素設計出的營養箱，廣邀社會大眾認捐營養教育箱，幫助更多偏鄉兒童，後來發現只有營養箱的配送也是不夠的，我們希望在配送的過程中，加入營養教育。」，以112年為例，佳格食品集團在新竹尖石鄉做了「以愛灌溉營養教育」計畫，攜手博幼基金會將物資於暑假送進偏鄉，補齊弱勢兒童暑假營養缺口，其次，佳格也發送超過千份兒童營養知識墊板及教案，盼助孩童營養自立、每日三餐都能正確地選擇營養的食物。

▲今年（2024年）選擇在南投信義鄉，舉辦兩天的「營養教育營」。

▲帶領學童認識基本的營養知識，學習選擇和烹飪健康食材。

偏鄉學童健康的隱憂在於營養知識不足，再加上沒有正確的營養提醒，今年（2024年）選擇在南投信義鄉，舉辦兩天的「營養教育營」，營隊的核心使命就是希望能夠透過營隊的設計，讓學童在課堂當中很輕鬆地學習到營養知識，佳格食品集團由營養教育出發設計出「營養魔法師作業本」，搭配多種營養食品的「營養教育箱」，其中還將信義鄉在地農特產融入課程，邀請布農族在地小農、野菜主廚擔任師資，在為期兩天的營養教育營中，帶領學童認識基本的營養知識，讓學童從遊戲中學習營養知識及家鄉物產，以及學習選擇和烹飪健康食材，打造出在地布農族特色的營養料理，成為健康生活小達人。

▲將布農族傳統射箭融入課程。

▲慢午廚房x野食主廚松芳古設計了一系列野菜課程與學生們互動。

「以愛灌溉營養教育營」的課程設計豐富，將布農族傳統射箭融入課程中的博幼基金會體育課師金泉譯說「人們過去的生活基本上都屬於狩獵，所以我們就把6大類放在標靶上，透過問答方式讓孩子去做射擊作答，以寓教於樂的方式了解到6大類是身體很重要的食物來源；慢午廚房x野食主廚松芳古設計了一系列野菜課程與學生們互動，用佳格的產品配上其他食材變成美味的食物，例如用濃湯包做成美味的五彩粥，松芳古說「這次跟佳格合作，我可以確保它本身營養的配方，希望透過一些不一樣的東西、不一樣的食材，加進去後改變它的風味，這個時候加入野菜就是很好的選擇，只要稍加一點心思在裡頭結合在一起，就是營養兼顧的一餐」，學童品嚐到自己親手製作的食物，不僅增加了自信，還覺得特別美味，也學會珍惜食物。

▲學童品嚐到親手製作的食物，不僅增加了自信，並覺得特別美味。

▲用濃湯燕麥做成美味的燉飯。

教育的意義不只是把學科學會，更期盼學童營養自立，博幼陳有蘭中心副主任黃正忠表示「在英、數的學習上，老師並不是希望你每次都能拿100分，而是希望你隨時都能保持學習的動力，在營養的學習上，在營隊得到的知識不只是一輩子，更希望學童可以帶回家跟家人分享，讓家人可以改變飲食的習慣」，這才是「以愛灌溉營養教育營」的終極目標，佳格邀請社會大眾共同響應「以愛灌溉食育箱」計畫，讓永續行動取代一次性的公益。

立即響應營養教育箱捐贈: https://stdfoods.cc/6c4yaz

更多以愛灌溉相關計畫: https://growwithlove.sfworldwide.com/

▲佳格邀請社會大眾共同響應「以愛灌溉食育箱」計畫，讓永續行動取代一次性的公益。