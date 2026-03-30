　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE聊天頁面3大更新一次看　「擾民新功能」還存在

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE 30日宣布針對LINE通訊軟體中的聊天頁面推出全新改版，新增「好友分頁」、「所有相簿」入口，並將各項常用功能集中收納，透過簡化操作路徑，讓溝通體驗更直覺 ，目前將採取分批發佈，用戶更新至26.4.0以上版本將可以看到全新頁面。但針對近日「擾民」的行事曆功能，官方並未在這次改版中進行調整，只能靜待是否能夠聽到用戶意見。

▲▼ LINE聊天改版 。（圖／LINE提供）

為了讓用戶能比以往更便利地使用LINE聊天，今年將針對整個LINE的使用介面，進行階段性的更新。因此，不只聊天頁面，整體使用介面也將迎來全面進化，像是將打造專屬電商頁面。

三大改版亮點，聊天頁面煥然一新
更新LINE且已經收到發布的用戶，打開LINE時將會跳出由人氣角色熊大引導的互動說明頁，逐步介紹全新的改版重點。
・新增好友分頁：在聊天頁面中即可快速切換至好友名單，省去了尋找好友時，在主頁與聊天頁面間往返的麻煩。
・快速查看所有相簿：在好友分頁的下方，新增了相簿的展示區，當需要尋找特定聊天室分享的照片時，能快速一覽所有建立的相簿。
・ 右上角「＋」按鍵集結常用功能：像是加入好友、建立聊天室、全部標記為已讀等等的聊天常用功能，都收納在這裡。

但近期LINE大推新功能「LINE行事曆」，但不少用戶反應會自動將時間點變成藍色字樣，不僅有時候不小心點到就會跳頁面，對於強迫症患者也覺得很痛苦，但目前這次改版暫時沒有看到調整，只能靜待官方是否注意到此事。

▼近期LINE強推行事曆功能擾民，在這次版本也暫時不會更動。

▲▼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐重演「黑鷹計畫」悲劇！川普評估地面戰　美軍中東戰力僅5萬
伊朗證實！革命衛隊海軍司令遭擊斃　生前主導封鎖荷莫茲
24小時連環轟！以色列大規模空襲炸伊朗
1股也能領！　台鹽送2000元購物金
30年「地標級家樂福」宣布結束營業　在地不捨
LINE聊天頁面3大更新一次看　「擾民新功能」還存在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE聊天頁面3大更新一次看　「擾民新功能」還存在

蘋果布局AI生態　iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

iPhone史上最大改版？傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

個資保護意識抬頭！PChome 24h購物導入中華電信「放心接」隱碼服務，保障客戶隱私

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

LINE聊天頁面3大更新一次看　「擾民新功能」還存在

蘋果布局AI生態　iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

iPhone史上最大改版？傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

個資保護意識抬頭！PChome 24h購物導入中華電信「放心接」隱碼服務，保障客戶隱私

5歲童驗出「濃度破萬」毒品反應　毒媽辯「只在廚房吸」判9月

人氣實況主「住北市社宅」掀爭議　住都中心：符合資格才能抽籤

藏壽司聯名貓福珊迪推22款扭蛋　滿額再送限量文件夾、吊飾

手搖控衝了！101名店跨足飲料市場插旗台中　黎明商圈成一級戰場

加油被插隊按喇叭提醒　誤認發「戰鬥邀請」2男爆激烈口角

今年最爽《他們要殺你》想把總統府當邪教總部？陶朱隱園排第二

大阪爆發山火！70多歲阿公割草「亂丟菸蒂」　6000㎡瞬間燒光

全紅嬋稱巴黎奧運後很想「退役」　她嘆：曾經不怕的動作現在很怕

買雙北房要加購車位？他曝關鍵「走到車位的時間」：租更划算

投資強勢美國科技股　元大009820於 4／8開募

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

3C家電熱門新聞

傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

LINE聊天頁面3大更新一次看

PChome導入中華電信隱碼服務

Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點

iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

蘋果證實停產旗艦桌機Mac Pro

蘋果傳出正測試「AI別針」配件

LINE收回訊息誤刪補救方法曝光

LINE訂閱制本週有望上線

潮玩手機 Nothing (4a)系列登場

iOS 26.4正式登場　更新亮點一次看

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面