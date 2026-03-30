LINE聊天頁面3大更新一次看　「擾民新功能」還存在

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE 30日宣布針對LINE通訊軟體中的聊天頁面推出全新改版，新增「好友分頁」、「所有相簿」入口，並將各項常用功能集中收納，透過簡化操作路徑，讓溝通體驗更直覺 ，目前將採取分批發佈，用戶更新至26.4.0以上版本將可以看到全新頁面。但針對近日「擾民」的行事曆功能，官方並未在這次改版中進行調整，只能靜待是否能夠聽到用戶意見。

為了讓用戶能比以往更便利地使用LINE聊天，今年將針對整個LINE的使用介面，進行階段性的更新。因此，不只聊天頁面，整體使用介面也將迎來全面進化，像是將打造專屬電商頁面。

三大改版亮點，聊天頁面煥然一新

更新LINE且已經收到發布的用戶，打開LINE時將會跳出由人氣角色熊大引導的互動說明頁，逐步介紹全新的改版重點。

・新增好友分頁：在聊天頁面中即可快速切換至好友名單，省去了尋找好友時，在主頁與聊天頁面間往返的麻煩。

・快速查看所有相簿：在好友分頁的下方，新增了相簿的展示區，當需要尋找特定聊天室分享的照片時，能快速一覽所有建立的相簿。

・ 右上角「＋」按鍵集結常用功能：像是加入好友、建立聊天室、全部標記為已讀等等的聊天常用功能，都收納在這裡。

但近期LINE大推新功能「LINE行事曆」，但不少用戶反應會自動將時間點變成藍色字樣，不僅有時候不小心點到就會跳頁面，對於強迫症患者也覺得很痛苦，但目前這次改版暫時沒有看到調整，只能靜待官方是否注意到此事。

▼近期LINE強推行事曆功能擾民，在這次版本也暫時不會更動。

