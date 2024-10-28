「藐視國會罪」違憲！　林濁水酸大法官：太陽從西邊升起了

▲現任大法官。（圖／翻攝司法院官方網站）

記者郭運興／台北報導

國會改革釋憲結果25日出爐，憲法法庭裁判大多數的法條皆被視為違憲，其中包括「藐視國會罪」。對此，前立委林濁水今（28日）表示，改革核心就是國會調查權，為落實調查權，歐美都有藐視國會罪，如今憲法法庭評議時，教授出身的大法官卻幾乎都贊成違憲。他認為，扮演進步公共知識份子的「自由主義」學者，當了大法官後突然集體奉行保守主義，怪到極點，太陽硬是從西邊升起來了。

林濁水表示，2016到2018年正值民進黨黨團還沒搞清楚蔡英文已經大轉向，由積極主張國會改革逆轉成杯葛，還繼續力推國會改革。同時間當上司法院長，卻同樣沒搞清狀況的許宗力持進步公共知識份子的立場發表「司法積極主義」，盛讚讓立法院擁有「歐美完整的國會權」是改革盛事，和民進黨團呼應。

林濁水指出，不料2018年後，蔡路線清晰地扭轉了民進黨國會改革路線，許多怪事因此滋生。改革核心就是國會調查權，為落實調查權，歐美都必有藐視國會罪。如今憲法法庭評議時多位實務界出身大法官展現司法積極主義風骨典範，不贊成判藐視國會罪違憲；相反的，教授出身的幾乎都贊成違憲。

林濁水說，突然之間，在一般國家，扮演進步公共知識份子的「自由主義」學者，在台灣當了大法官後突然集體奉行保守主義；相反的，由實務界出身的大法官集體補上，擔當了一個國家要正常，必不可或缺的公知角色，怪到極點，但真是意外又意外的幸好。

最後，林濁水強調，天地太顛倒翻了，太陽硬是從西邊升起來了。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）