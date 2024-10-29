借不到打火機...火爆男持拔釘器+斧頭攻擊　阿北破頭險送命

▲黃男在衛武營公園停車場借不到打火機竟抄工具打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子（40歲）今年8月26日下午騎機車到衛武營公園停車場停車後，隨機向鄭姓阿北（79歲）借打火機未果，竟惱羞成怒拿著拔釘器、斧頭對阿北頭部猛K，阿北遭襲擊後滿身是血逃命，黃男狂追，兩人在停車廠內追逐，讓目擊民眾都看傻眼，趕緊報警當場逮捕黃男，鄭姓阿北送醫後幸運撿回一命。黃男被捕後移送偵辦，檢察官29日偵結，依殺人罪將黃男起訴。

全案發生在8月26日下午4點多，警、消獲報，鳳山區輜汽路、新強路口的衛武營公園機車停車場發生濺血衝突。救護人員到場時，發現一名男子頭部受傷，全身都是血漬，緊急包紮後將他送往醫院救治。

▲黃男以拔釘器攻擊鄭男頭部後，熱心民眾上前將黃男拽下車。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時40歲黃姓男騎士隨著79歲鄭姓男騎士駛入停車場，雙方互不相識，黃男上前搭話詢問鄭可否借用打火機，鄭男沒有理會，黃男憤而拿起腳踏板上的拔釘器和斧頭攻擊鄭男的頭部。當時有不少民眾直擊，立即上前制止黃男，並且想把他拽下車，無奈黃男力氣很大，人車雖一度倒地，但掙脫後仍騎乘機車逃逸。

警方調閱監視器以車追人，1小時後在三民區逮獲黃男，而當時黃男身上還穿著沾有血漬的衣服，警方當場依準現行犯逮捕，訊後依殺人未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方偵辦時，黃男坦承犯行，但否認拿斧頭砍人，檢察官偵結依殺人罪將他起訴。