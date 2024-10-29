刺青男騎車硬上國道「攔轎車狂罵」！誇張畫面曝　警方要查了

記者賴文萱／高雄報導

國道1號高雄中正路交流道路段，26日被民眾目擊竟有一輛機車闖入，緊跟在一輛黑色轎車旁邊，還不斷朝車窗旁狂罵，甚至試圖攔車，畫面險象環生。國道警方證實此事，經交控中心通報該機車後續下三多交流道自行離開，將依車號通知該車主到案說明後依法舉發，若有涉及公危也將依法偵辦。

▲刺青男騎車硬上國道「攔轎車狂罵」！誇張畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這起案件發生在26日7時40分許，從網友拍下的影片可見，一名未戴安全帽的刺青男子騎上國1，一路緊跟在一輛黑色轎車旁，不斷朝著車窗狂罵，雙方疑似有糾紛，騎士甚至還試圖攔車，讓一旁用路人見狀傻眼直喊「哈囉！這裡是國道耶！」

▲▼刺青男騎車硬上國道，警方通知該機車車主到案說明，待查證後依法舉發。（圖／翻攝社會事新聞影音）

國道警方證實，於26日7時47分許接獲民眾報案於國道1號北向368公里處有機車誤上國道，經交控中心通報該機車於7時41分已由下三多交流道自行離開。根據民眾拍下畫面，可辨識違規車輛車號0*0-P*A，但尚未接獲民眾檢舉。

國道警表示，後續將調閱CCTV及相關影像資料，並通知該機車車主到案說明，待查證後依法舉發，若有涉及公危將依法偵辦。

機車行駛國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)之規定開罰，處駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。