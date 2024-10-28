桃園女童當街遭強拉侵犯！母盼司法還公道　社會局動起來了

▲監視器拍下少年企圖擄走、侵犯女童，女童當下奮力抵抗、尖叫狂呼畫面。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區一名國小女童，27日光天化日之下，遭到未成年少年當街強拉侵犯，女童當下奮力抵抗、尖叫狂呼「救我」，27秒監視器畫面在社群平台曝光，引發社會輿論譁然！市府社會局家防中心今日表示，社會局獲悉此案後，立即由社工人員陪同女童向檢警單位說明案情，同時也會給予女童心理輔導、日後陪同出庭及法律諮詢等相關協助。

龜山警分局副分局長沈廷利今日指出，龜山警分局依規定受理該案後，立即調閱周邊監視器迅速掌握涉案人，而且向其約制告誡。因事涉兒少案件立即通知社會局社工到分局評估被害人身心狀況後，進行減述流程。該分局已報請桃園地方檢察署檢察官依該流程處理，並將依強制猥褻罪偵辦，另外於案發後立即派員執行區域防範措施，防止再犯情事。

就讀桃園市龜山區某國小的女童，27日上午10時許在龜山區某路段，遭到另名未成年少年當街侵犯，女童當下奮力抵抗、尖叫狂呼「救我」，但卻仍遭對方強拉、強抱。全案曝光後引發社會輿論譁然，女童母親今日凌晨近4點也在臉書更新女兒現況，表示孩子雖然沒有皮外傷，但「多次在恐懼中驚醒」，盼司法能還給女兒一個公道。

監視器畫面拍下，當下少年在騎樓內跨過機車、一把抱住女童，還伸手朝女童身體亂摸；而女童則是不斷奮力掙扎，企圖擺脫少年，但仍遭到強抱、禁錮，這段27秒影片曝光後立即引爆輿論譁然，據了解，該名涉案的男子是未成年，且有身心疾病。

女童家長痛訴，當時少年企圖擄走女兒，事後女兒被一位在附近打掃的民眾救走，並帶到派出所報案，但該名少年卻因逃走、不是現行犯而無法逮捕，警方在經比對監視器畫面後，也已鎖定涉案少年身分、及住家地址，目前正進一步偵辦中。

女童母親凌晨近4時也在臉書更新現況，表示女兒現在是安全的，慶幸沒有受到皮外傷，「但心裡的陰影真的很深，現在凌晨快4點，多次在恐懼中驚醒」，媽媽也只能一次次地安撫孩子情緒，並重申「孩子現在很安全，我會盡力保護好，但我發文初衷，也是希望不要因為嫌犯『特殊』，就讓其免受制裁，希望能還給妹妹一個公道！」