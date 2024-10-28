　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女童當街遭強拉侵犯！母盼司法還公道　社會局動起來了

▲▼桃園女童遭陌生男侵犯！逃跑尖叫「救我」無人幫　27秒心碎畫面曝。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

▲監視器拍下少年企圖擄走、侵犯女童，女童當下奮力抵抗、尖叫狂呼畫面。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區一名國小女童，27日光天化日之下，遭到未成年少年當街強拉侵犯，女童當下奮力抵抗、尖叫狂呼「救我」，27秒監視器畫面在社群平台曝光，引發社會輿論譁然！市府社會局家防中心今日表示，社會局獲悉此案後，立即由社工人員陪同女童向檢警單位說明案情，同時也會給予女童心理輔導、日後陪同出庭及法律諮詢等相關協助。

龜山警分局副分局長沈廷利今日指出，龜山警分局依規定受理該案後，立即調閱周邊監視器迅速掌握涉案人，而且向其約制告誡。因事涉兒少案件立即通知社會局社工到分局評估被害人身心狀況後，進行減述流程。該分局已報請桃園地方檢察署檢察官依該流程處理，並將依強制猥褻罪偵辦，另外於案發後立即派員執行區域防範措施，防止再犯情事。

就讀桃園市龜山區某國小的女童，27日上午10時許在龜山區某路段，遭到另名未成年少年當街侵犯，女童當下奮力抵抗、尖叫狂呼「救我」，但卻仍遭對方強拉、強抱。全案曝光後引發社會輿論譁然，女童母親今日凌晨近4點也在臉書更新女兒現況，表示孩子雖然沒有皮外傷，但「多次在恐懼中驚醒」，盼司法能還給女兒一個公道。

監視器畫面拍下，當下少年在騎樓內跨過機車、一把抱住女童，還伸手朝女童身體亂摸；而女童則是不斷奮力掙扎，企圖擺脫少年，但仍遭到強抱、禁錮，這段27秒影片曝光後立即引爆輿論譁然，據了解，該名涉案的男子是未成年，且有身心疾病。

女童家長痛訴，當時少年企圖擄走女兒，事後女兒被一位在附近打掃的民眾救走，並帶到派出所報案，但該名少年卻因逃走、不是現行犯而無法逮捕，警方在經比對監視器畫面後，也已鎖定涉案少年身分、及住家地址，目前正進一步偵辦中。

女童母親凌晨近4時也在臉書更新現況，表示女兒現在是安全的，慶幸沒有受到皮外傷，「但心裡的陰影真的很深，現在凌晨快4點，多次在恐懼中驚醒」，媽媽也只能一次次地安撫孩子情緒，並重申「孩子現在很安全，我會盡力保護好，但我發文初衷，也是希望不要因為嫌犯『特殊』，就讓其免受制裁，希望能還給妹妹一個公道！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
BMW猴親戚是民進黨議員　6字回應了
鄰居眼中「好好先生」竟遭BMW猴撞死　妻當天有事逃一劫
飲料爆有蟑螂！　茶之魔手回應了
桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師急喊5點：太可怕了
快訊／警官酒駕還表明「自己人」　記2大過免職
康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　最快明下午發布海警
家寧遭挖上心靈課挨酸！　蕾菈看不下去了
快訊／竹北豆腐岩驚見男屍　34歲男死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中BMW猴毒駕撞死行人　遠親議員6字回應：一切依法辦理

無黨籍卻稱「民進黨唯一提名」　新埤鄉長潘和源判刑定讞須入監

台南女開車違規遭開單　下車「超大聲」嗆警！老公安撫簽收離去

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

高雄200坪鐵皮建材行大火！燒到全脆化　老闆出門借打風機躲死劫

鄰居眼中「好好先生」竟遭BMW毒駕猴撞死　妻當天有事逃一劫

快訊／預熱油鍋突起火！高雄咖哩店2F廚房火警　黑煙竄出畫面曝

快訊／警官酒駕還表明「自己人」　高市警局出重手：記2大過免職

快訊／竹北豆腐岩驚見男屍！他躺車內叫不醒　警消破門已屍僵

桃園女童當街遭強拉侵犯！母盼司法還公道　社會局動起來了

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

台中BMW猴毒駕撞死行人　遠親議員6字回應：一切依法辦理

無黨籍卻稱「民進黨唯一提名」　新埤鄉長潘和源判刑定讞須入監

台南女開車違規遭開單　下車「超大聲」嗆警！老公安撫簽收離去

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

高雄200坪鐵皮建材行大火！燒到全脆化　老闆出門借打風機躲死劫

鄰居眼中「好好先生」竟遭BMW毒駕猴撞死　妻當天有事逃一劫

快訊／預熱油鍋突起火！高雄咖哩店2F廚房火警　黑煙竄出畫面曝

快訊／警官酒駕還表明「自己人」　高市警局出重手：記2大過免職

快訊／竹北豆腐岩驚見男屍！他躺車內叫不醒　警消破門已屍僵

桃園女童當街遭強拉侵犯！母盼司法還公道　社會局動起來了

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

柯瑞傷退！2度扭傷左腳踝表情痛苦　勇士不敵快艇吞本季首敗

中醫藥司長轟藥價給付不足　邱泰源：健保不是你想做什麼就做什麼

京華城停工太久恐「地層下陷」？　蔣萬安：將邀專家討論

陸劇《大夢歸離》開播2天就出事？　他突被網站除名…貼文刪光！

爽遊日本不是夢！ETtoday送星宇航空日本不限航點機票

台中BMW猴毒駕撞死行人　遠親議員6字回應：一切依法辦理

萬聖節「信義區慘況曝光」　她見1幕爆心疼！網驚：完全看不出來

吃太多餅乾零食！俄「17kg最胖流浪貓」被送去減肥　驚傳身亡

投資客全退場　在地認：高雄成交量爆衝期結束

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

即／BMW猴毒駕撞死人！死者身分確定

即／苗栗宮廟遶境1人慘死　男騎車碰撞貨車爆頭亡

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

女律師陪當事人報案被要求離開　警方回應了

獨／台中BMW猴「無罩」現身往生室

桃園市政府推動無菸社宅　首件違規累犯住戶搬離

行人遭BMW猴撞死　里長居民全不認識

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

桃園女童當街遭強拉侵犯　社會局動起來了

台中BMW猴無照還毒駕　涉4罪遭檢方聲押

更多熱門

相關新聞

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

桃園一名國小女童昨（27）日上午在龜山區某路段，遭未成年少年當街強拉侵犯，在曝光的27秒畫面中，女童奮力掙扎、呼救，仍無法擺脫對方，引發輿論譁然。對此，律師李怡貞列出5點告誡家長，也感嘆「現在真的不一樣了，請家長盡可能陪伴孩子上下學。」

老婆激戰親兄弟！人夫撞見「不倫車震」崩潰

老婆激戰親兄弟！人夫撞見「不倫車震」崩潰

國會擴權釋憲案　違憲居多仍有合憲部分

國會擴權釋憲案　違憲居多仍有合憲部分

即／國會擴權釋憲案　大部分被宣告違憲

即／國會擴權釋憲案　大部分被宣告違憲

台東安置機構主任　猥褻少年判刑4年定讞

台東安置機構主任　猥褻少年判刑4年定讞

關鍵字：

桃園女童強拉侵犯社會局家防中心法律

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

快訊／今變天降7℃　3縣市大雨特報

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

跑外送5年　竟碰上「1小時0單」怎生存

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面