無黨籍卻稱「民進黨唯一提名」　新埤鄉長潘和源判刑定讞須入監

▲新埤鄉長潘和源，犯下選舉廣告不實罪遭判刑定讞。（圖／取自潘和源臉書）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣新埤鄉長潘和源，2022年以無黨籍身分參選鄉長時，竟製作選舉布條「全力支持民進黨唯一提名」，並四處懸掛。潘和源順利當選後，落選的對手不滿，認為潘和源涉嫌廣告不實，因此提出告訴。潘男一審無罪，但二審改認定有罪，判刑8月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，潘男原本為民進黨籍，但2022年鄉長選舉時，並未獲得提名，最後以無黨籍身分出征，兩位對手都曾擔任過鄉長職務。但最後卻是潘男以得票率37.16％，勝過其他兩位的30.58％、32.26％，差距在400票以內。

潘男當時的助選團隊包含自己的胞兄與胞妹，投票日前兩週，潘男的胞妹找人設計設計尺寸為75×240公分之競選布條，布條上除印有潘男姓名、人像及新埤鄉長候選人等文字、圖像外，於布條上方還印製「全力搶救民進黨唯一提名」文字。潘男對稿時，將「全力搶救」改成「全力支持」，並指示「訂50條」。隨後布條就出現在鄉里間大街小巷內。

投票出爐後，落選的對手不滿，提出告訴，控告潘男違反《選罷法》「意圖使人不當選以文字散布傳播不實之事」罪嫌，檢方查證屬實後，提起公訴。

法院審理時，製作布條的胞妹表示，一直以為哥哥是民進黨提名；至於潘男也說，妹妹打電話來對稿時，因為非常忙碌，根本聽不清楚她說什麼，所以才如斯指示。一審法院採信，判決無罪。但案件上訴二審後，高等法院高雄分院改認定潘男有罪，判刑8月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞，潘男將入獄執行。

潘男不僅本案定讞，他在鄉長1年多任內，就爆發他利用親信擔任要職，詐領薪資差額，今年4月間遭檢方聲請羈押禁見獲准，6月間遭提起公訴。羈押期間由屏東縣府指定代理鄉長，潘男6月遭起訴移審後獲得交保，並已經在7月1日申請復職回任鄉長；但本案定讞後，又將發監執行，交出鄉長印信。