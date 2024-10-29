康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風康芮進逼，中央氣象署預報員張承傳表示，預估今天下午到晚間發布海上警報，周三上午發布陸上警報，周四、周五影響最明顯，尤其是周四一整天。至於是否有機會放颱風假，氣象專家賈新興說，周四宜蘭、花蓮、台東、屏東機率比較高；此外，好消息是颱風走得很快。

▼康芮持續增強中。 （圖／翻攝tropicaltidbits）



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賈新興今天指出，颱風周四影響最明顯，凌晨7級風暴風圈開始接觸陸地，白天起風雨越來越明顯，宜蘭、花蓮、台東、屏東首當其衝，可能因風太大，不用上班上課機會比較高。

賈新興說，好消息是颱風走得很快，周五就會慢慢離開台灣，雨勢到傍晚逐漸停下來，周六、周日雨勢相較減少。

賈新興進一步分析，周三受颱風外圍環流影響，新竹以北及宜花有局部雨，午後中南部山區、台東及屏東轉有局部雨；周四、周五受颱風影響，全台各地有雨，其中宜花東、屏東山區有局部較大雨勢發生的機率；周五傍晚起，各地轉為零星短暫雨。

▼最新歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝賈新興YouTube）



張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，預估今日下午到晚間發布海上警報，周三上午發布陸上警報，康芮有機會在周四下半天登陸花蓮、台東，東半部首當其衝；預估康芮未來強度為中颱上限，但也不排除變強颱，未來暴風半徑會擴大到280公里，幾乎全台都在暴風圈內。

張承傳提醒，周四、周五颱風影響最明顯，北部、東半部降雨更明顯，北部、東半部、南部和中部山區有大雨或豪雨機率，尤其東半部有豪雨以上等級降雨機率；快的話，周五晚颱風慢慢離開，雨勢逐漸減少。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

