「世界最準經濟學家」預測美國大選　認定「這個人」當選機率高

▲「世界上最精準的經濟學家」預測前總統川普將回鍋白宮。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

由《彭博社》評價為最佳美國經濟預測者、被譽為「世界最準確的經濟學家」的巴羅（Christophe Barraud），近期將分析預測目標放在2024年美國總統大選，預測賀錦麗（Kamala Harris）或川普（Donald Trump）誰將勝出。而在經過深入分析後，巴羅認為，川普重返白宮的情況是最有可能發生的。

根據《每日郵報》報導指出，巴羅近期對2024年美國大選進行深入分析，期將重點放在「如果賀錦麗或川普當選」後，市場會如何變化。而根據現行的民調顯示，川普在經濟方面略勝賀錦麗一籌。儘管目前市場因選舉、天災和勞工罷工而處於觀望狀態，但巴羅對經濟增長持樂觀態度，認為無論誰贏得大選，美國目前困頓的經濟都將有望復甦。

巴羅認為，2024年最有可能出現的是「紅色浪潮」，也就是會看到川普重返白宮，共和黨重新掌控參議院，而眾議院的情勢則可能勢均力敵。

巴羅解釋，他運用了結合經濟、金融和衛星數據的模型進行預測，並進行回測和使用外部模型來進行這次的預測，甚至連博弈市場對對選舉的反應都納入其中。巴羅也提到，整個2023年，博弈市場對川普的支持一直呈現樂觀態勢。

巴羅認為，如果川普勝選、共和黨掌控國會，巴羅預測2025年GDP將增長2.1%至2.3%，這是基於川普實施減稅政策的預期。但巴羅也對美國不斷增加的赤字感到擔憂，特別是如果川普再次進行減稅，可能導致赤字進一步擴大。

巴羅也解釋，關稅是川普經濟計劃的重要一環，所以如果川普要提升經濟，很有可能會優先實施關稅政策，但這將損害全球經濟增長，對長期經濟造成不利影響。

而另外一種局面是「川普勝選、國會分裂」，巴羅認為，這將限制總統的權力，使川普將更多力道集中在外交政策上。而如果賀錦麗勝選且國會分裂，經濟則可能保持現狀，不會有太大變化。

目前距離選舉日僅剩兩週，多項新民調顯示川普在經濟議題上領先。報導中提到，經濟議題歷來都是推動總統選舉的關鍵議題，雖然目前通膨已降至2.4%，但選民仍然專注於通脹問題，許多美國人認為川普能讓他們更加富有，並更傾向信任他在經濟上的表現。

根據CNBC全美經濟調查指出，川普以48%比46%的支持率微幅領先賀錦麗，而在那些將通膨、經濟列為優先事項的選民中，川普的領先幅度更擴大至42%比24%。川普也在搖擺州中以48%對47%領先。對於最關心經濟的選民中，川普領先35%，而對於最關心犯罪和安全的選民中，川普領先19%。

除此之外，《金融時報》與密歇根大學羅斯商學院合作的民調結果顯示，川普在經濟議題上，以44%比43%略微領先賀錦麗，幾乎可以說是平手。但被問及誰能讓選民的財務狀況更好時，受訪者中有45%選擇了川普，賀錦麗得到37%的支持。

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