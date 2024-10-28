癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬堅持急救理由曝　醫嘆：人間地獄

▲臥床婦「滿頭壓瘡」失去意識，家屬為1理由堅持急救。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一位中年女性臥床多年，因癱瘓加上沒有意識，完全無法移動，導致整個頭部都是壓瘡，甚至已惡化至三、四級，對外界毫無反應，然而家屬卻堅持急救，甚至說「有狀況要繼續急救到底，如果可以就進去加護病房」，原因是「去加護病房補助金比較多」，讓人聽了不勝唏噓。

胸腔科名醫蘇一峰在臉書粉專透露，該位中年女性臥床多年，癱瘓加上沒有意識無法移動，在之前的一次急救後，雖然人救回來，但是因為缺氧，病人已經沒有意識，醫護人員詢問之後是否還需要急救，不料家屬卻說「有狀況要繼續急救到底，如果可以就進去加護病房」。

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蘇一峰提到，由於婦人有住院的補助金可以領，所以家屬才堅持急救到底，甚至不避諱地說「去加護病房補助金比較多」，讓他看了忍不住感嘆「看了太難過，整個頭都是壓瘡三四級，病人都已經沒有意識，對外界無反應…最痛苦的人間地獄在醫院深處」。

據了解，壓瘡俗稱為「褥瘡」，是皮膚受到壓迫或磨擦，導致皮膚受傷甚至深到皮下組織、肌肉與骨頭的情形。一般來說，壓瘡可以分成 4 個等級，第1級為皮膚發紅，變黑，經過30分鐘仍然一樣，外觀無缺損；第2級皮膚有水泡、破皮或表淺性凹洞已經傷到真皮層；第3級是皮膚層全部受傷深到皮下組織或脂肪；第4級則是損傷嚴重或壞死性傷口，傷到肌膜、肌肉，甚至深及骨頭。嚴重的壓瘡會發生皮膚潰爛、膿瘡、敗血症、甚至需開刀清除或縫合。

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