交往8年才知道　妹子驚覺「男友大她25歲」崩潰：比我媽還老

▲國外一對情侶交往8年，女子才驚覺男友大他25歲。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

正常來說，情侶都會知道彼此的姓名、年紀等基本資訊，然而國外有一名女子，和男友交往了8年，赫然發現對方整整大她25歲，頓時感到晴天霹靂，痛苦不堪。

原PO在《Reddit》論壇回憶，她21歲認識麥斯（Max），2人一拍即合，很快就產生感情，進而開始約會交往，「因為他看起來很難猜出年齡，所以我問他多幾歲」，不過對方卻迴避這個問題，反問：「妳認為我看起來多大？」她猜測是28～30歲左右，麥斯只是微笑，「這是第一個危險訊號」。

原PO指出，當她追問實際年齡時，麥斯坦承已經36歲，但過了8年，她才驚覺男友一直在說謊，她可以接受的年齡差距是7～10歲，以為只是面臨15歲的差距，但因為非常喜愛，而且相處融洽，也就接受了，殊不知年齡差距遠比這數字更大。

原PO解釋，他們同居但分房住，她無意間發現一份文件，上頭清楚寫著麥斯的出生日期「1970年」，下巴整個都掉到地上，「這個男人為了得到我而對我撒謊，永無止盡的謊言」，事實上2人剛認識時，麥斯並非僅僅36歲，而是46歲。

原PO痛訴，麥斯大她25歲，已經把自己的媽媽年長，「我很震驚，感到噁心以及被冒犯」，當時只有21歲的她，幾乎沒有離開過家，如今她質疑自己是否還被隱瞞什麼秘密，「他有家庭嗎？他是罪犯嗎？」坦言為此感到不知所措，幻想完全破滅，「這不可能是真的！」

貼文一出，引發熱烈討論，但網友的意見都差不多，建議她收拾東西離開，結束這段關係。

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