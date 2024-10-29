17歲少女被逼吃素！營養不良「體重剩28kg」　父母怕被告謊報她年齡

▲澳洲一名17歲少女被父母逼吃全素，嚴格控制飲食下營養不良只剩28公斤，遭到兒福單位介入，少女住院治療後慢慢恢復健康，增加7公斤還長高了。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

青春期的孩子仍在成長，飲食限制太多恐怕後果不堪設想。澳洲有一名17歲少女花花（化名）長期受到父母控制飲食，逼她吃全素，導致體重只有28公斤，一度造成生命危險。花花的父母怕被告，還謊報她的出生證明讓人以為她只有14歲，最終遭舉發後有兒福單位介入，花花才得以接受治療，漸漸恢復健康。

根據外媒《每日郵報》報導，澳洲西部警局多年前獲報，一名17歲少女花花的家長疑似沒好好養育她，導致她瘦到體重只有28公斤；此外還有疑似軟禁的狀況，花花除了出門上學和學才藝芭蕾舞課外，幾乎無法離開家門，過著接近零社交的生活。

而拯救花花向警方通報的人就是花花的芭蕾舞老師，她觀察到花花太過瘦弱，再繼續練習跳芭蕾舞可能有骨折風險；芭蕾舞老師透露，她曾經向花花母親詢問花花飲食狀況，還說出她太瘦了，但花花母親強調「我女兒完全沒問題」。之後不僅芭蕾舞老師，連舞蹈班其他同學的家長也注意到花花瘦得不正常，眾人一起向當地相關單位報案。

兒福單位即刻展開調查，發現花花的父母嚴格控管她的飲食，平時只能吃水果、喝蔬菜湯等素食，也盡可能不讓花花出現在公眾場所。最令人氣憤的是，花花的父母疑似知道苛刻對待女兒可能被告，她的父親還謊報她的出生證明，讓外界以為花花只有14歲，就沒有營養不良的疑慮。

花花的父母被兒福單位調查時，還一度不想讓他們看到花花，後來相關單位通知他們不帶花花去醫院檢查，就會增加調查強度，花花父母才帶她去珀斯兒童醫院檢查，年紀近17歲的花花，身高147.5公分、體重27.3公斤，她的體重是9歲兒童的平均體重，醫師指出，花花已經是4級營養不良（grade 4 malnutrition）。

醫師立刻替花花進一步檢查，先照X光後插入鼻胃管灌食營養素5天，再替她安排後續膳食計畫，經過住院50天，花花身體狀況好轉，身高增加3.4公分，體重也多了7公斤。目前花花由西澳大利亞社區部門接管照顧，相關訴訟還在進行中。

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