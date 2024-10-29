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兒失蹤4年…熟人造訪一開房間驚見白骨　父急撇責：我都不進他房間

韓國一名男子2019年曾報警兒子失蹤，4年後熟人來訪誤開他兒子房門，裡面竟有一具白骨，才發現他兒子死在房間裡。（示意圖非當事人／Pixabay）

▲韓國一名男子2019年曾報警兒子失蹤，4年後熟人來訪誤開他兒子房門，裡面竟有一具白骨，才發現他兒子死在房間裡。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

南韓有一名律師分享近年發生的一起驚悚憾事，一名父親曾報警兒子失蹤，但4年後卻在家中兒子的房間看到一具白骨，經推判他的兒子已經死亡約4年時間，震驚社會大眾。不過喪子的男人堅稱他不知情，因為自己從不進兒子房間；事後經法官依沒有謀殺動機，檢方也沒證據指出男子殺了兒子，最終他被判無罪。

根據韓媒《韓聯社》報導，律師林周惠（音譯）在新聞節目中分享一起命案，有一名為人父的男子2019年跟警方報案，他的兒子失蹤，親友們與警方都找不到他的兒子；直到2023年5月男子的熟人到他家拜訪，意外打開他失蹤兒子的房間門，裡面竟有一具白骨。

他們報警後，經過警方調查和確認後，房裡的白骨就是男子失蹤的兒子，推斷他的死亡時間約在2019年4月左右。事件曝光後，檢方認定男子知道兒子4年前選擇輕生，選擇忽視外，也不處理屍體甚至視而不見，依遺棄屍體罪將他起訴；不過男子開庭時堅稱自己不知情，因為他從來不會進兒子房間。

最終法官認為檢方證據不足，男子沒有殺害兒子的動機外，也沒辦法認定他棄屍，因此判喪子的男子無罪。很多人好奇屍體腐爛會有難聞異味，但法官發現死者房間很髒亂又有許多垃圾，的確會影響男子聞到屍體腐爛的味道，他不知道兒子死在房間內也是有可能的。

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