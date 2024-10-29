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Apple Intelligence正式上線！　iPhone、iPad兩步驟解鎖AI功能

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲蘋果Apple Intelligence上線，圖為iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果首批生成式 AI 功能「Apple Intelligence」正式上線！符合資格的iPhone、iPad和Mac用戶即日起可體驗全新的智能書寫、對話式 Siri 以及多項 AI 支援功能。啟用Apple Intelligence也僅需要簡單的2步驟。

蘋果首批開放的 Apple Intelligence功能具備全系統「書寫工具」，可支援「郵件」、「訊息」等應用，根據需求進行文章改寫、校對或摘要。此外，Siri 也升級為更自然的對話模式，並加入蘋果產品的完整知識，讓用戶可以即時獲取 iPhone 和 Mac 的小技巧。

在「照片」app 中，蘋果引入全新「清除」工具，用戶可照片中的特定物件，如不小心入鏡的陌生人，甚至可下指令製作想要的「回憶影片」。其他新增功能包括重要郵件與通知的摘要、AI 推薦智慧回覆，以及在「備忘錄」和「電話」app 中錄製音訊並生成逐字稿與重點摘要。

目前，Apple Intelligence僅支援iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16以及搭載A17 Pro或 M1 晶片的Mac和iPad。

2步驟啟用 Apple Intelligence
步驟一，用戶需將設備更新至 iOS 18.1、iPadOS 18.1 或 macOS Sequoia 15.1。
步驟二，將語言設定為美式英文，以啟用這些功能。從「設定」進入「一般」，到「語言與地區」內更改。

蘋果表示，明年4月後將逐步開放更多語言，包括中文。

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