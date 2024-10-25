大票果粉收到「Alert訊息」嚇爛　開LINE跳出來！內行曝解決方法

▲許多果粉開LINE時，突跳出Alert通知。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

昨（24日）許多果粉在線上急問，手機跳出「Alert的通知」，由於使用習慣都正常，就怕手機安全出問題，「蘋果不安全了嗎」、「是LINE的問題還是iOS的問題？」「我也是跳出這個之後，賴的訊息通知都收不到」。目前有網友分享幾種解決方式，分別關掉LINE Pay定位、重新開機，或是清除瀏覽紀錄和網站資料。

一名網友在PTT以「iPhone突然收到網路問題？intercepted」為標題求問，昨晚上9點多時，兩支手機都跳出Alert的通知，讓他非常擔心出問題，一支是iPhone 16 Pro遠傳電信、另一支則是iPhone16 Pro Max，皆無VPN或其他程式，「有人也有收到過嗎？」

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這英文警報意思為「您的網路連線似乎被攔截，並且可能受到攻擊，為了您的安全，我們無法完成連線，請驗證您的網路連線。」

▲開LINE就會跳出此通知。（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，一票網友也感到疑惑，而且是打開LINE APP後跳出的，「16 Pro一直跳出+1」、「14 Pro Max也收到！好困擾」、「是LINE的問題還是iOS的問題？」、「14 Plus也收到三四次耶」、「15 Pro+1，打開LINE的當下跳出」、「我以為是我亂連網站出問題，原來大家都一樣」。

除了PTT，包括Dcard、臉書社團都出現同樣狀況，「打開LINE突然跳出這個，有人知道這個是什麼警報嗎？上網搜尋沒看到相關案例，哭哭」「關掉WiFi以後就沒有再出現了，用自己的行動數據就不會」、「我也是跳出這個之後，賴的訊息通知都收不到」、「蘋果不安全了嗎」。

其中有網友分享暫時解除的方式，「LINE Pay定位關掉就不會了，估計是LINE Pay那有什麼問題」、「真的LINE Pay關定位就沒了」、「我用了整晚的iPad反而沒跳出來，如果是LINE Pay造成的那似乎說得通」。

還有人也說，「照這個步驟就沒在出現了，可以嘗試看看」，打開iPhone設定→Safari→點擊「清除瀏覽紀錄和網站資料」即可；或是重新開機也就不會跳出來了，「開LINE也跳出來，重新開機又好了」。