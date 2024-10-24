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iPhone 16 十天賣破14萬隻　蘋果最受歡迎機型Top20曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 16系列於 9月20日開賣，上市後儘管反應兩極，但數字會說話，iPhone 16仍然交出漂亮成績單，根據傑昇通信彙整市調機構公布台灣智慧型手機市場銷售資料，上市短短十天，就售出逾14萬台iPhone 16新機，相較去年同期iPhone 15系列，雖略為下滑12%，但高階的iPhone 16 Pro系列仍深受果粉喜愛，佔據蘋果總銷量的54%以上，尤其是256GB容量及沙漠色鈦金屬版本最受歡迎，整體表現可圈可點。

▼iPhone16。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

進一步觀察新舊iPhone的價格資訊及銷量排名，前三名銷售最好的還是iPhone 16系列，儘管高階機型表現亮眼，由於標準版iPhone 16（128GB）供貨充足，不少通路於開賣當日啟動降價，至今價格還有近1成的跌幅，傑昇通信表示，由此可看出果粉對於iPhone 16系列的接受度相當高，但對於價格的敏感度也同樣不容小覷。

傑昇通信分析，iPhone 16系列維持前代的定價策略，反而吸引基本盤消費者，畢竟相對穩定的價格門檻，確實大幅降低換機成本，尤其新機在性能、續航和相機功能上的提升都優於前代，加速舊款iPhone用戶的換機意願；另外，數據顯示，iPhone 16系列容量在512GB以上的機型銷量，較去年同期成長18%，主要是近年4K以上影片普及、相機畫素不斷提升、遊戲及APP佔用更多的儲存空間，以及購買大容量機型一次到位，可省去日後升級的麻煩，都是大容量iPhone越來越受到青睞的原因。

令人意外的是，iPhone 16 Plus銷量比前代少10%，也反映了消費者對於大螢幕手機需求的變化，傑昇通信認為，定位模糊是需求降低的主因；iPhone 16 Plus的定位介於標準版與Pro版之間，但相較於Pro版缺少高階功能，而與標準版相比，價格又較高，著實讓消費者難以掌握優勢，寧願改入手仍有少量現貨的前代機型。

這波iPhone 16換機潮也帶動舊款iPhone的價格波動，像是iPhone 15系列銷量最好的iPhone 15（128GB）就有7%的跌幅，吸引不少預算有限的消費者；傑昇通信指出，雖然蘋果宣布iPhone 16的AI功能僅限前代Pro系列，但對於價格敏感型的果粉來說，降價幅度超過一成的前代旗艦機仍具競爭力，但由於蘋果官網已下架，市場可買到iPhone 15系列旗艦機也相當有限。

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