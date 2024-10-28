外媒曝蘋果官網「今晚可能突襲開賣Mac」　上架時間預測

記者蘇晟彥／綜合報導

近日關於搭載M4晶片的Mac將上市的消息，對此，不只蘋果全球行銷資深副總Greg Joswiak在 X 上表示「28日將有驚喜」，外媒也報導蘋果將不會以發表會的形式，改以突襲上架產品，與上上周的iPad mini一樣，僅以新聞稿發布的形式推出新產品。

根據外媒指出，蘋果在近期傳得沸沸揚揚的MA晶片Mac，原先傳聞將會以發表會的形式登場，但隨著時間越來越近，發表會的內容完全沒有消息，加上近期不少科技業都選擇「突襲上架」的方式，像是三星先前的Galaxy Tab S10就是僅在官網上架、發布媒體相關資訊，再加上10月中旬的iPad mini也是選擇這樣的方式公布，因此外媒就推測，這次同樣也會直接發布新品在官網，不會額外進行發表會。

對此，對於最新一代的 MacBook Pro、iMac 以及 Mac mini有興趣的消費者，如果依照iPad mini的上架時間，大約會落在晚間9點30分左右，不妨在官網上「等候」，看看刷新會不會有大驚喜出現。