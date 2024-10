外媒曝蘋果官網「今晚可能突襲開賣Mac」　上架時間預測

記者蘇晟彥/綜合報導

近日關於搭載M4晶片的Mac將上市的消息,對此,不只蘋果全球行銷資深副總Greg Joswiak在 X 上表示「28日將有驚喜」,外媒也報導蘋果將不會以發表會的形式,改以突襲上架產品,與上上周的iPad mini一樣,僅以新聞稿發布的形式推出新產品。

根據外媒指出,蘋果在近期傳得沸沸揚揚的MA晶片Mac,原先傳聞將會以發表會的形式登場,但隨著時間越來越近,發表會的內容完全沒有消息,加上近期不少科技業都選擇「突襲上架」的方式,像是三星先前的Galaxy Tab S10就是僅在官網上架、發布媒體相關資訊,再加上10月中旬的iPad mini也是選擇這樣的方式公布,因此外媒就推測,這次同樣也會直接發布新品在官網,不會額外進行發表會。

對此,對於最新一代的 MacBook Pro、iMac 以及 Mac mini有興趣的消費者,如果依照iPad mini的上架時間,大約會落在晚間9點30分左右,不妨在官網上「等候」,看看刷新會不會有大驚喜出現。

Mac (????) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c