Today at Apple 11月課程公開　專為商務打造實用課程in信義A13

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果定期會在信義A13直營店舉辦「Today at Apple工作坊」，11月將以「專為商務打造實用課程」為主題，邀請Ocard、「我的檔期」謝乾乾、2024 文化奧運臺灣館創意總監 分享不可獲缺 Apple 產品與成功秘訣，將集結各領域專家，分享商業策略、影片技巧及視覺設計等專業知識與成功秘訣，為事業發展注入新動力。

▼蘋果定期舉辦「Today at Apple工作坊」邀請名人分享產品相關知識。（資料照／記者李毓康攝）



即日起，Apple 直營門市將陸續推出一系列涵蓋攝影、影片剪輯與動畫、藝術與設計等多元領域的實作課程，並邀專家分享專業知識與寶貴經驗。顧客經營系統 Ocard 將分享如何透過 Mac 和 iPad 設計出顧客導向產品，掌握新商機打造顧客專屬的忠誠計畫，並善用 Apple 工具讓團隊工作更具成效，深入發掘有效的顧客經營模式。

「我的檔期有限公司」著名音樂錄影帶導演謝乾乾，將分享從音樂製作到影像導演的專業觀點，並帶領大家在 iMovie 實作剪輯、調整速度、音樂搭配等技巧，打造出獨具風格的節奏短片。負責 2024「文化奧運臺灣館」的創意總監顏伯駿，將解析工作中不可或缺的 Apple 產品和工具，以及如何善用 Keynote 進行視覺溝通心法，打造出強大視覺力的海報。

透過 Today at Apple ，探索全新工具和各種 app ，激發創作靈感，使精彩作品更加出色，進一步實現更高成就。同時，也可率領團隊一同參與，精進生產力技能，掌握最新的產品和功能，開發潛在實力。課程中也將帶來嶄新的交流協作模式，實現團隊能力的全面提升。這是衝刺事業的不可錯過實用課程，詳請可上蘋果官網進行報名。

聚⁠焦⁠: 和 Ocard 一⁠起探⁠討顧⁠客⁠經⁠營策⁠略

Apple 信義 A13

11 月 2 日星期六

14:00 - 15:00

工⁠作⁠坊⁠：和⁠「我⁠的⁠檔⁠期」一⁠起打⁠造節⁠奏⁠短⁠片

Apple 信義 A13

11 月 3 日星期日

14:00 - 15:30

工⁠作⁠坊⁠：和⁠顏⁠伯⁠駿用 Keynote 設⁠計強⁠大⁠視⁠覺⁠力的⁠海⁠報

Apple 信義 A13

11 月 9 日星期六

14:00 - 15:30