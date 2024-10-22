北京鼎泰經營爆糾紛　韓家宸指控合夥股東：預謀性惡性設局與干預

▲北京恆泰豐董事長韓家宸發聲明反擊，指控唯一股東巨人公司前董事李韻珊、孫鐵漢惡意干預。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京恆泰豐餐飲有限公司（以下簡稱北京鼎泰豐）於今年8月26日宣布吹息燈號，關閉華北14家門店，情況出現轉折，內部疑似出現股東之爭。北京恆泰豐董事長韓家宸今（22）日個字發出最新聲明，強調恆泰豐未能續展營業執照的根本原因在於唯一股東，巨人公司前任董事李韻珊與孫鐵漢的「惡意干預」，導致品牌無法延展目。目前清算具體內容也沒有達成一致，「陷入僵局」，北京鼎泰豐已依法申請北京法院強制清算。

北京恆泰豐餐飲有限公司宣布因公司營業執20年期限到期，董事會「續展」意願無法達成一致意見，決定陸續結束大陸華北14家門店。倒數關門時刻，北京恆泰豐唯一股東北京巨人公司於今22日召開股東臨時會，全面改派恆泰豐原有董監事，新的董事會決議解任恆泰豐董事長韓家宸職務，並且用「出現戲劇化轉折」來形容該起事件。

稍早，北京恆泰豐董事會最新結果由林禮宏擔任新任董事長，之後將赴北京申請營業執照延期。目前持股結構，除了韓家宸是最大股東之一，台北鼎泰豐楊紀華已經把股份全數賣給巨人公司前董事孫鐵漢，沒有任何「中資」介入。

▲北京鼎泰豐爆發經營之爭。（圖／記者任以芳攝）

針對該起糾紛，北京恆泰豐公司（以下簡稱北京鼎泰豐）今發出最新聲明，北京巨人公司是始作俑者是公司前董事李韻珊女士及孫鐵漢先生。若非李韻珊女士濫用職權，反對續展營業執照，孫、李二人阻撓本公司申請延續營業執照，本公司不至於被迫終止營業及進入清算程序，數千名員工也不會因此失業。

聲明表示，BVI 巨人公司為各投資方投資設立的境外投資平台公司，近年被孫鐵漢實際控制，完全無視其他投資人利益。經查詢才獲知其唯一董事先後為李韻珊女士（孫鐵漢先生之配偶）及孫鐵漢先生。二人通過私相授受，出於掩蓋其不法行為的目的，一直拒絕召開北京巨人公司股東會，並阻撓本公司申請延續營業執照。本公可員工及管理層多方奔走協調，但二人始終不為所動，導致本公司到期無法繼續經營，只能解散，並依法進入清算程序，目前已由法院受理中，已被法院正式立案受理。依法，本公司目前僅為清算目的而繼續存續。

聲明強調，本公司面臨的清算局面，正是由於巨人公司前董事李韻珊女士、孫鐵漢先生肆意反對續展營業執照所導致。如 今，李、孫夫婦 二人反復無常，聲稱本公司應繼續營業並改派董事，本公司對此難以認同，懇請各方不要再受所謂「戲劇性轉折」的誤導，勿再愚弄 員工、股東及社會各界。

▲韓家宸也發出個人聲明指控唯一股東巨人公司涉嫌嚴重背信行為。（圖／記者 任以芳攝）

韓家宸也發出個人聲明，內容指出本人多年從事餐飲行業，早年與鼎泰豐公司創辦人楊紀華先生相識。楊先生出於對本人專業能力的信任，與本人計劃合作成立合資公司，由鼎泰豐授權使用其商標並在華北地區開展業務。時任合資方孫鐵漢先生也希望參與該合作，經過本人幹旋，楊先生同意三方合資成立 BVI 北京巨人公司（以下簡稱「巨人公司」），本人為相對最大股東。巨人公司全資設立子公司，即恆泰豐公司，負責鼎泰豐品牌在華北地區的店鋪運營。

韓家宸表示，巨人公司設有唯一董事，最初由本人擔任。基於對孫鐵漢先生的信任，應其要求，改由其配偶李韻珊女士擔任該職。然李韻珊女士及孫鐵漢先生夫妻二人行為不端，隱瞞公司財務報告。本人多次（五次）以書面形式要求李韻珊女士依法召開巨人公司股東會，彙報財務狀況並進行盈餘分配，同時副知孫鐵漢先生（其後孫先生通過內部操作成為巨人公司唯一董事）。然而，兩人均對上述要求置之不理，巨人公司迄今從未召開過股東會，涉嫌嚴重背信行為針對上述違法行為，本人已委託律師向有關司法部門提起刑事訴訟。

韓家宸進一步指出，最關鍵的董事會議上，唯一明確反對續展的董事即為代表巨人公司的前任董事李韻珊女士。此後，恆泰豐公司雖嘗試向大陸相關主管部門申請延續營業執照，但遭到李韻珊女士與孫鐵漢先生的惡意阻撓，巨人公司更進一步向北京法院起訴，確認恆泰豐公司未通過續展決議，強迫公司停止營業。

韓家宸強調，恆泰豐公司未能續展營業執照的根本原因在於巨人公司前任董事李韻珊女士與孫鐵漢先生的惡意干預。正因為這一惡劣行為，鼎泰豐公司也公告提前終止對恆泰豐公司的品牌授權。恆泰豐公司全體董事一致同意公司進入清算程序，但未能就清算小組組成的具體內容達成一致、陷入僵局，故本公司已依法申請北京法院強制清算。

韓家宸進一步聲明上指出，「昨21日晚間7時得知北京巨人公司廣發採訪通知，稱恆泰豐公司結束華北地區營業一事『出現戲劇性轉折』，口氣充滿戲謔性，本人深不以為然。依照上面事實及時序，這根本不是戲劇化轉折，而是預謀性的惡性設局，對大陸員工的惡作劇慘劇。」

韓家宸繼續強調，「該目的是坑殺恆泰豐公司在華北地區數十家店鋪，上下游合作方以及近千名員工。彼亦人子，請善待之，不要這樣玩弄、愚弄員工，令人失望不忍。」

最後，韓家宸說，「楊先生甚至私下將名下股份讓售孫鐵漢先生，對胼力數十年建立其品牌聲譽的管理層、員工棄如敝屣，令人失望。楊先生一向對外自詡以照顧員工為優先，但對待為其奮力打拼的近千名華北地區員工 ，判若兩人，著實令人痛心。」