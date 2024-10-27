板橋「電梯大怒神」害乘客骨折2傷　廠商10天前才檢修

記者趙蔡州／綜合報導

新北市板橋區府中捷運站旁的景觀陸橋電梯27日下午發生墜落意外，事故造成當時在電梯內的55歲孫姓女子腿部骨折、8歲男童撕裂傷。新北市工務局、板橋區公所派人調查後，初步認為是電梯鋼纜斷裂鬆脫造成意外，由於維修廠商才剛由保養過，將請第三方公證機構調查事故原因、追究賠償責任。

針對景觀陸橋電梯墜落事故，新北市工務局、板橋區公所表示，經派人前往調查後，初步判斷是電梯鋼纜斷裂鬆脫造成意外，由於維修廠商近日分別在10月7日、17日才對電梯進行檢修及保養，後續將委請第三方公證機構的專家協助調查分析，釐清事件發生原因，針對疏失追究賠償責任。

▲板橋一處景觀陸橋電梯發生墜落事故，造成2人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧事件，55歲孫姓女子27日下午1點帶著8歲姪子乘坐府中捷運站2號出口旁電梯，不料過程中電梯突然發生鋼纜斷裂鬆脫，整個電梯從2樓直墜1樓，2人也因此受困在電梯內。警消趕到後，立刻將2人救出並送醫，事故造成孫女骨折，男童則有撕裂傷。

事件發生時，板橋所員警鄭博文正在附近的府中奇幻城進行交疏勤務，突然聽聞陸橋電梯傳出巨響，主動前往查看，赫然發現孫女與姪子受困其中，連忙通報警消、廠商到場救援。

