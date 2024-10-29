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超商咖啡買1送1！萬聖限定「太妃焦糖瑪奇朵10元、9杯333元」　

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲超商推出萬聖節限定優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接月底萬聖節，加上秋冬天氣漸涼，香濃系熱飲需求增加，超商紛紛祭出限定咖啡優惠！7-11門市在今（29）日起至10月31日推出萬聖節限時3天「太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵」第2杯只要10元，APP上也有「9杯333元組合優惠」，狂省162元。萊爾富10月30日至11月1日在APP也有「萬聖節來搗蛋」多項商品優惠，包括多項大杯美式或拿鐵「買1送1」。

●7-ELEVEN

7-11全台門市自10月29日至10月31日，限時3天推出「太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵」同價位任選第2杯只要10元。

▲▼7-11萬聖節限定咖啡優惠。（圖／業者提供）

另外在7-11「OPENPOINT行動隨時取」推出「萬聖派對不買就搗蛋」組合333元優惠：

●風味指定熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖瑪奇朵/脆酷摩卡/贅沢八女抹茶拿鐵），任選9杯333元，最多省162元。
●好時經典可可，6杯333元，最多省117元。
●中杯精品馥芮白/精品拿鐵，5杯333元，最多省167元。
●黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，8杯333元，最多省147元。
●一顆檸檬青/一顆檸檬紅，8杯333元，最多省147元。
●香鑽水果茶，7杯333元，最多省157元。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」萬聖節限定咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11萬聖節限定咖啡優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富咖啡買1送1

萊爾富慶祝萬聖節，10月30日至11月1日在「Hi-Life VIP APP」內的整買零取，祭出限時3天「萬聖節來搗蛋」超殺優惠活動，每款商品各限量1萬組，會員每人限購1組，12月1日前兌換。

▲▼萊爾富Hi-Life VIP APP內整買零取，10月30日至11月1日咖啡買1送1，多項商品鮮食優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富Hi-Life VIP APP內整買零取，10月30日至11月1日咖啡買1送1，多項商品鮮食優惠。（圖／業者提供）

包括Hi café大杯系列的冰/熱美式咖啡（原價45元），或冰/熱拿鐵咖啡（原價55元），享同品項任選「買1送1」。秋冬必喝的Hi café中杯熱黑糖薑茶也有「買1送1」優惠。

人氣鮮食白醬蛤蠣義大利麵（原價79元）、厚雞排飯（原價99元），則有「現省10元」優惠。

▲▼萊爾富Hi-Life VIP APP內整買零取，10月30日至11月1日咖啡買1送1，多項商品鮮食優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富Hi-Life VIP APP多項商品鮮食優惠。（圖／業者提供）

萊爾富近日更推出Hi café大杯系列「水豚君聯名杯」共兩款造型，每款限量30萬杯，售完為止。12月10日前購買Hi café大杯或特大杯飲品任1杯，就享限量「水豚君造型杯塞」加價購1個只要20元，售完為止。而購買Hi café大杯或特大杯飲品任2杯，就免費送「水豚君造型杯塞」1個，送完為止。

▲萊爾富推出超呆萌療癒「水豚君聯名杯」全台限量，買2杯大杯指定飲品還送杯塞。（圖／業者提供）

即日起至11月12日期間，萊爾富門市也推出「水豚君」商品加價購活動，全店單筆指定消費不限金額享最低119元，就能現場購買或透過預購方式加購水豚君周邊，預購可依小白單上的指定日期，至門市取貨。

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