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7-11「未來超商X-STORE 8」進駐校園！AI貨架「拿了就走」秒結帳

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN未來超商「X-STORE 8」進駐海大校園，智能零售技術升級，首度開放民眾入店「拿了就走」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工業技術研究院，進駐位於基隆的國立台灣海洋大學，首創光學雷達影像辨識技術，並打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市商品，透過AI智能監控，配合手機自助結帳，一般消費者也能體驗，感受未來零售購物樂趣。

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

▲「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項，擴大至全門市商品均可透過AI智能監控，配合手機自助結帳，體驗未來零售購物樂趣。

7-11表示「X-STORE」自2018年啟動至今，全台已有7間未來超商，陸續開發多項可技術複製性的軟硬體，如辦公商圈引進手機自助結帳、應用AI銷售預測系統協助門市數位化營運、智FUN機深入購物不便場域等，其中「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」，共寫未來零售體驗新頁。

工研院表示，「拿了就走智慧商店技術」過去在工研院辦公宿舍區的場域，經過一年的驗證已有近10萬人次使用，此次於校園場域推展，除了在軟、硬體技術突破，也透過「智慧貨架」模組化，將更容易維護與彈性調整，期望協助業者邁向快速佈建。

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

▲「拿了就走智慧商店技術」讓一般消費者也能輕鬆體驗未來AI零售。

7-11「X-STORE 8」是第二間實現「拿了就走」購物體驗的門市，將使用在電動車無人駕駛的光學雷達(LiDAR)影像辨識技術，應用於超商門市辨識商品，是業界首創，同時打造全新「AI智慧貨架」，商品數量逾1600種，規模較X-STORE 7多出5倍，最大突破是可運用門市既有設備，新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等，例如：引進不同口味，但外觀相似的御飯糰、體積較小的糖果零食等商品，更能符合校園商圈學生需求。

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

▲從「無人駕駛」到「未來超商」，X-STORE 8與工研院共創AI智慧零售體驗。

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

▲▼「X-STORE 8」最大突破是可運用門市既有設備，新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等。

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

業者觀察，校園商圈門市Z世代年輕學子對於新科技接受度高，且X-STORE目前在台北世新大學、高科大楠梓校區，都有不錯的效益展現，平均日來客數近千人。

因此「X-STORE 8」進駐國立台灣海洋大學，直接面向數位原生世代消費者，與工研院、海洋大學進行三方產學合作，讓學生加入技術開發及維運，共同進行AI演算法開發，與ICT產業無縫接軌。

統一超商也同步進駐海大學生餐廳商場，全新改裝商店街，引進多元美食櫃位、連鎖3C專賣店、影印店、電腦維修專門店等，提供海大師生多樣生活服務和餐飲選擇。

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

▲顧客完成選購、確認雲端購物籃商品清單，手機自助結帳可選擇線上使用OPEN錢包，或信用卡等多元支付工具完成付款。

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

▲首創將使用在電動車無人駕駛的光學雷達(LiDAR)影像辨識技術。應用於超商門市以辨識商品，打造全新「AI智慧貨架」。

▲▼7-11未來超商「X-STORE 8」攜手工研院，進駐國立台灣海洋大學，打造全新「AI智慧貨架」，將「拿了就走」的智慧商店技術擴大至全門市。（圖／業者提供）

▲統一超商也同步進駐海大學生餐廳商場，全新改裝商店街，引進多元商店，提供海大師生多樣生活服務和餐飲選擇。

「X-STORE 8」科技應用項目：

入店模式：顧客持智慧手機掃開啟OPENPOINT APP，點選首頁【服務】功能鍵，選【X-STORE】功能鍵開啟專屬QR Code，即可於門市入口處掃描認證、1秒入店體驗。此服務新增海大學生專屬學生證（悠遊卡）入店功能。

「拿了就走」購物體驗：影像追蹤技術結合AIOT智能貨架，可即時感測消費者拿走或放回的商品項目、數量，顧客已拿取的商品，將自動化存入顧客專屬的雲端購物籃，離店前確認購物清單，並完成「手機自助結帳」即可1秒離店，實現「拿了就走」的購物體驗。

手機自助結帳：顧客完成選購、確認雲端購物籃商品清單，手機自助結帳可選擇線上OPEN錢包、信用卡等多元支付工具完成付款，或開啟QR code使用自助結帳櫃台完成支付(可選擇電子票證、信用卡、OPEN錢包、icash Pay、Google Pay、Apple Pay)，快速又便利。

AIOT智能貨架與門市管理平板：透過AI辨識融合商品貨架庫存，可即時紀錄貨架品項和數量，自動傳遞商品錯位、商品缺貨等訊息，透過平板即可讓門市人員遠端掌握商品庫存、銷售狀況，掌握商品銷售商機、強化商品管理。

咖啡機智Fun機：7-ELEVEN首創免店員、免下載程式、免預約，35秒簡單4個步驟，就能自製一杯CITY CAFE，機台也可使用OPENPOINT APP行動隨時取兌領功能。

掃描式微波爐：為7-ELEVEN自行開發、擁有獨家專利的「掃描式微波爐」，只要將鮮食包裝上的QR Code二維條碼置於微波爐的感應器下，即可自動辨別需微波時間，無須再按鈕操作，減少人機接觸頻率快速掃描。

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