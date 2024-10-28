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新北少年隊強化校園安全　檢驗偵測監控設備…打造無死角防護網

▲▼新北市警少年隊到校園檢測監控設備 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市警少年隊到校園檢測監控設備 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局與少年警察隊、各分局、市政府教育局及各級學校攜手合作，針對校園安全進行全面檢測，盤點現有的監視器、感應照明和緊急求助系統，並優先補助裝設。教育局還協助各校與所在地警局合作，持續更新「校園周邊治安斑點圖」，加強監控重點區域，從全方位角度檢視校園環境和安全設備，防範校園安全事件發生，打造無死角的校園防護網。

▲▼新北市警少年隊到校園檢測監控設備 。（圖／記者陳以昇翻攝）

少年警察隊隊長廖睿辰表示，警局與轄區內學校之間聯繫密切，並簽訂校園安全支援約定書，協助處理校園安全事件。此外，定期安排校外聯巡勤務，針對校園人數眾多、空間複雜的特性，從犯罪預防理論出發，協助校方加裝或更新監控影像、動態照明和呼叫系統，確保校園安全防護無死角。

在跨局處合作方面，市政府教育局請各學校盤點現有的監視器、感應照明和緊急求助系統，並優先補助裝設。教育局還協助各校與所在地警局合作，持續更新「校園周邊治安斑點圖」，加強監控重點區域。校安人員也將接受警政民防訓練，並邀請轄區警方入校協助進行校園弱點偵測，確保師生安全。

少年警察隊於今（28）日上午率隊前往市立海山高中，會同轄區海山分局、學校教官及生教組長，共同檢視校園防護設施狀況，並規劃在全市國高中校園同步展開校安檢測，進一步強化校園的防護能力。海山高中生教組長周士佑指出，學校對學生安全相當重視，並表示未來將依據警方建議更新校內安全設備，保障學生安心學習。

新北市警局強調，未來如110接獲校園周邊的安全報案，將第一時間派遣巡邏警力到場處理，並通報少年警察隊與分局共同查處，以防範不法分子滋擾校園周邊環境，守護新北市校園的安全。

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