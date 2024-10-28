馬斯克幫川普站台！承諾「大砍64兆聯邦預算」減輕民眾稅負

▲馬斯克為川普站台時，承諾他將在共和黨勝選後，為政府削減2兆美元的開支。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統選舉進入倒數階段，共和黨候選人川普27日在紐約麥迪遜廣場花園舉行造勢活動，億萬富豪馬斯克也親臨現場為川普站台。在演講中，一身全黑裝扮的馬斯克號召支持者一同為「減少政府干預」與「經濟復甦」努力，還承諾若川普能重返白宮，他將加入共和黨的「政府效率部門」，並削減2兆美元（約新台幣64兆元）的聯邦政府開支，減輕民眾稅負。

據福斯新聞報導，集會上，馬斯克被問及美國現任政府的預算能削減多少開支時，表示他預估至少可削減2兆美元。馬斯克強調，政府的龐大開支最後都會被轉嫁到納稅人身上，無論是透過直接稅收，或是通貨膨脹等間接影響，對於人民的財富而言都是一種浪費，而共和黨預計在執政後成立的「政府效率部門」，就是為了減少不必要的支出，減輕民眾稅務壓力，促使美國邁向更繁榮的經濟前景。

此前，川普曾承諾，如果自己可以重返白宮，就會任命馬斯克領導「政府效率部門」，以實現高效的政府管理，減少浪費。川普甚至提出以加密貨幣命名的DOGE來象徵該部門的目標。他認為馬斯克的商業頭腦和創新思維將有助於壓縮政府開支，並減少官僚機構的影響力。

馬斯克也在演講中積極動員支持川普的選民，呼籲他們出來投票，還要影響身邊人參與投票，並以「壓倒性的勝利」贏得選戰。他還提到將會建立州縣層級的「早期投票得分卡」，旨在統計並激勵更多人參與投票，以確保川普的支持者能在選舉結果中占據壓倒性優勢。馬斯克也指出，美國只有在川普的領導下，才能夠迎來更加美好的未來，達到「前所未見的高度」。

馬斯克在這場活動中凸顯了他對川普的高度支持。截至25日，馬斯克已為川普的政治行動委員會America PAC投入近1.19億美元（約新台幣38億元）的資金。作為川普的忠實支持者，他也在搖擺州舉行多場集會，並展開不同方式的宣傳活動，試圖以資金和影響力為川普助力。