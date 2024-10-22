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雲林男大陸假結婚...返台車禍亡妻不理　停屍費1年94萬家屬崩潰

▲雲林獨居男子車禍身亡，卻因曾「假結婚」未處理後續，造成目前大體需長期冰存無人能協助善後，雲林縣議員李明哲接受陳情協助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林獨居男子車禍身亡，卻因曾「假結婚」未處理後續，造成目前大體需長期冰存無人能協助善後，雲林縣議員李明哲接受陳情協助。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名58歲獨居李姓男子10月6日車禍身亡，家屬認領遺體時才知道李男有配偶，但是人在大陸不曾入境台灣，是李男遺體接管第一順位，旁系家屬無權處理。日前家屬因付不起長時間冰櫃及喪葬費用，20日通知葬儀社停止一切喪葬事務，並向雲林縣議員李明哲協助。

國民黨籍雲林縣議員李明哲今（22）日於雲林縣議會質詢指出，李姓男子的胞兄、胞姊向他陳情，表示弟弟名下無動產、不動產，而弟弟車禍亡故後，家人要領取他的遺體火化，卻被檢察官諭令不得領取死亡相驗證明，指其陸籍配偶才是第一順位。李家兄姊強調，李男2005年被人蛇集團騙去大陸假結婚還被丟包，還是靠兄姊們緊急匯錢，才讓他買機票回台，李男事後也去移民署自首假結婚，獲雲林地檢署不起訴，與他假結婚的女子也無入境紀錄。

▲雲林獨居男子車禍身亡，卻因曾「假結婚」未處理後續，造成目前大體需長期冰存無人能協助善後，雲林縣議員李明哲接受陳情協助。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國民黨籍雲林縣議員李明哲質詢，若假結婚的女子果真來台領取遺體，李男的身故保險金該如何保障家屬的權益？縣府必須設法預防。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李明哲說，李男兄、姊找不到弟弟假結婚的妻子，又無權處理他的後事，透過公文書到大陸尋人短則3、4個月，長則1年才有結果，無力承擔龐大喪葬費用包括冰櫃費1天800元、祭拜供品1天600元、停靈費1天800元、葬禮13萬5000元。目前停靈在虎尾鎮公所的靜楓生命園區，既然喪葬完成遙遙無期，以1年計算約需94萬元，家屬無法支應，經大家商議 20日已通知禮儀社停止辦理喪葬事宜，請西螺鎮公所處理。

警察局長李建民說明，針對該案，透過兩岸機制將曠日廢時，警局可協助連繫地檢署協助，能否以假結婚的不起訴書註銷結婚事實，讓李男的大體及保險讓台灣的家屬盡速處理。雲林縣府民政處長蕭德恕指出，若有檢察官的正式公文，可協調虎尾公所給予免費冰櫃的優惠。雲林縣長張麗善亦表示，雖李男無中低收入戶身分，將以邊緣戶身分使用社會福利協助完成後事。

►聽Podcast #我在案發現場

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