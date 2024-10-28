康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」　網炸鍋：連放4天

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康芮長胖！Cheap推測喊「這天放假機率99%」　網炸鍋：連放4天

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲康芮颱風加速又往南偏「挑戰強颱進逼」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

康芮颱風路徑持續西修長胖！百萬網紅「Cheap」看到颱風未來路徑推測，「禮拜五全台放假的機率99%，對吧？」文章曝光後，網友紛紛炸鍋回應，「希望四五六日連假」、「反正台中還是天氣晴」、「現在就先訂好星期四晚上的包廂了」；但不少人也祈禱別放，「拜託別再來，南部人會怕」。

「Cheap」在臉書粉專表示，看到一張康芮颱風未來預測圖，周五（11月1日）可能籠罩全台，讓他驚呼「這個路徑沒變的話，我覺得禮拜五全台放假的機率99%，對吧？」

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底下網友熱議，「都交由各級機關自行決定了，有差嗎」、「希望四五六日連假」、「希望颱風走慢一點，周四有萬聖節活動啊啊啊」、「我覺得禮拜四很有可能，比禮拜五高（新北市）」、「現在就先訂好星期四晚上的包廂了」、「反正台中還是天氣晴」、「不期不待沒有傷害」、「今年要登陸史上台灣一年最多颱風假的一年了嗎（全台有放的天數）？」「連假都是颱風給的」。

但也不少人直呼別放，「冷空氣高壓已經下來了，颱風改道機率挺大的」「出社會工作後，就越來越不期待這種突然的假日，工作行程被打亂，又困在家裡，下周善後更累人」、「拜託別再來，南部人會怕」。

對此，氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，未來一周主要受康芮颱風影響，尤其是周三開始，康芮逐漸接近，周四、周五影響最劇。

康芮颱風目前位於恆春東南東方1050公里海面上，朝西北移動靠近台灣，影響台灣機率大，強度有機會挑戰強颱，林伯東表示，康芮颱風強度增強中，未來強度可到中度颱風或以上，目前看法有機會以中颱上限強度靠近台灣，也不排除有機會增強，預計周三、周四最接近，周五（11月1日）、周六（2日）慢慢從海峽遠離。

▼康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲▼康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

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